SENIGALLIA Rds Summer Festival annuncia altre due big della musica italiana: Emma e Baby K che si daranno il cambio sul palco di piazza Garibaldi il 22 giugno. E’ arrivata ieri la comunicazione ufficiale al Comune, che subito ha voluto condividerla con la città tramite il portale del turismo FeelSenigallia. Non è ancora finita però perché, oltre alle due artiste e ai Boomdabash, attesi il 21 giugno, altri cantanti solcheranno il palco nella due giorni di musica e divertimento che Radio dimensione suono porterà in città. Il tour estivo della nota emittente partirà proprio da Senigallia.



La vetrina tv

Intanto però la città, archiviata la parentesi di Virgin Radio con il Raduno europeo delle Harley-Davidson, è di nuovo in onda. Stavolta su Sky tutte la sere con Calciomercato L’originale, la nota trasmissione di calcio che viene trasmessa dal palco allestito in piazzale della Libertà dalle 23 alle 24. Sullo sfondo la Rotonda a mare in una veste inedita. Tutta azzurra in onore della nazionale di calcio partita per gli europei. Un allestimento d’effetto, organizzato dalla stessa trasmissione. L’ospite della prima puntata è stato l’ex calciatore Alessandro Costacurta che si è fermato a pranzare al mare in spiaggia con la Giunta Olivetti e lo staff di Sky. Un evento via l’altro in città, sempre sotto i riflettori. Dal 28 al 30 giugno ci sarà anche Rotondo Music Festival, con l’iconica Nada e tanti altri cantanti. In questi giorni gli spot in televisione ricordano che dal 29 al 30 giugno Senigallia ospiterà una tappa della Warner Bros discovery celebration tour Italia, come era avvenuto la scorsa estate. Verrà allestito un villaggio dedicato ai famosi personaggi di cartoni animati, film e serie tv in piazza del Duca e nel parterre della Rocca Roveresca. Ci sarà un palco animato tutto il giorno, un’area sport con i Looney Tunes, un quiz a premi dove si potranno provare arrampicate e discese per l’85esimo anniversario di Batman e varie ambientazioni, tra cui quella per i 30 anni di Friends e per il 25esimo anniversario di Matrix. Questi sono i principali ma non gli unici appuntamenti di giugno, un mese ricco di eventi che è iniziato con il Raduno europeo delle Harley-Davidson, terminato domenica.

Il boom delle Harley

Sui social ancora ieri c’era chi ringraziava per l’evento e per l’ottima organizzazione. Al di là della manifestazione in sé, ciò che ha sorpreso tutti è stata la capacità di gestire 100mila persone per quattro giorni. I disagi sono stati limitati e questo la maggior parte dei senigalliesi l’ha apprezzato. Prova superata grazie ad un lavoro di squadra tra Comune, polizia locale, forze dell’ordine e organizzatori. Sui social fotografie, selfie e video del raduno riecheggiano, portando gli scorci di Senigallia da un account all’altro, vip compresi da Brumotti, Markey Ramone alla Bruzzone fino a dj Ringo.