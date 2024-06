CORRIDONIA «La parola d’ordine è andare spediti». Ne è convinto l’imprenditore Alfio Caccamo, patron del Corridomnia Shopping Park, che inevitabilmente risentirà dei cantieri aperti per la realizzazione della terza corsia allo svincolo della superstrada e, successivamente, dei lavori per il raddoppio sul fiume Chienti. Caccamo è, infatti, consapevole dell’importanza dell’opera per l’intera comunità, sebbene riconosca che il periodo in cui partono i lavori incide fortemente nella stagione commerciale estiva che aveva appena preso il volo.

L’analisi

«Come tutte le cose - dice l’imprenditore - quando rappresentano un miglioramento per la comunità ben vengano: il problema è quando non vengono fatte. Noi per un mese soffriremo tantissimo - ammette -, anche perché i disagi arrivano proprio ora che è partita la stagione estiva e non poter vendere è un problema. Le auto sono incolonnate e non c’è un mezzo che entra nel parco. Qualcuno pensa che per i nostri negozi ci possa essere un giovamento, ma non è così».

I tempi



Poi, sottolineando di non voler aprire polemiche, Caccamo ricorda come «l’opera era prevista da più di 12 anni. Ora l’obiettivo è che la ditta proceda spedita con i lavori, che sia attenta e oculata. Mi sono raccomandato io stesso per questo. Il nostro parco soffre tanto con il cantiere: tutte le auto, quando la gente si mette in fila, non svoltano per entrare al Corridominia. Una volta arrivati qui, dopo tutti gli incolonnamenti, gli automobilisti non vedono l’ora di uscire dal caos e andarsene, non pensano certo a entrare nel parco. Il traffico è totalmente contrario alla visione con cui è nata la nostra struttura, e cioè quella di uno shopping veloce, in cui il cliente arriva, parcheggia, compra e se ne va». La stessa preoccupazione è condivisa con i negozianti e i dipendenti del parco: «Noi non possiamo fare niente, dobbiamo aspettare per capire come funziona il traffico e come risponde il cliente. A questi lavori, tra l’altro, si aggiungeranno a breve quelli per il ponte. Certo, quando i lavori saranno finiti sarà un valore aggiunto per la cittadinanza, ma ricordiamo che noi il nostro dovere lo abbiamo fatto con le nostre rotatorie. Ora però la parola d’ordine è velocizzare e mantenere la promessa fatta di concludere il prima possibile. Io sono stato alle conferenze dei servizi, ho assistito a ogni riunione, ho dato il mio parere favorevole perché era giusto farlo. Chiaro che scegliere questo periodo in cui si apre la stagione estiva è un danno: basti considerare che un classico negozio che di lunedì incassa in media duemila euro, lunedì scorso con l’arrivo dell’estate ne ha incassati 7.800. Oggi (ieri, ndr) sono qui e non ho visto un cliente. È tornato un picco negativo, ma speriamo che passi e qualcuno pensi che per noi è una sofferenza».