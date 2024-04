Omicidio in carcere a Opera, detenuto ucciso durante una lite: rissa scoppiata per gli spazi condivisi

Un detenuto del carcere milanese di Opera è morto ieri sera al culmine di una lite con un altro detenuto per gli spazi che condividevano. Calogero Lo Presti, coordinatore regionale per la Fp Cgil Polizia Penitenziaria della Lombardia lo ha reso noto aggiungendo che «l'autorità giudiziaria è al lavoro per condurre approfondite indagini sull'omicidio».

La denuncia dei sindacati

«Ogni giorno la Polizia Penitenziaria deve confrontarsi con i gravi problemi che affliggono il sistema penitenziario italiano.

Secondo Manna, «le misure prospettate fino ad ora dall'amministrazione penitenziaria e dal Governo sono del tutto inadeguate. È vero che tutto il sistema penitenziario eredita decenni di scelte sbagliate ed insufficienti, per questo però, ora è ancora più urgente agire con maggiore determinazione per migliorare le condizioni detentive e lavorative delle carceri italiane». Il sindacato chiede un «confronto aperto e costruttivo su questi temi» e invita il Dap «a rivedere le sue politiche per assicurare i diritti della popolazione detenuta - ha concluso Manna - e condizioni di lavoro sicure e dignitose per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria».