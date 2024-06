Per la serie: c’eravamo tanto odiati. L’inaspettato risultato ottenuto da Matteo Ricci alle Europee ha gelato il Pd regionale, che nella sua fetta maggioritaria aveva cercato di metterlo all’angolo. Ora definire «minoranza» qualcuno che ha ottenuto 51.916 preferenze nelle Marche sembra marziano persino per i dem e rivedere gli equilibri interni diventa inevitabile. Ma è più facile a dirsi che a farsi.

Che succede ora

Prima della chiamata ai seggi ci si era lasciati con la direzione regionale del Pd che aveva chiesto le dimissioni di Maurizio Mangialardi da capogruppo regionale. Fatwa messa in stand by per la campagna elettorale. Ma nella lunga corsa verso le urne, la situazione si è esacerbata parecchio, al punto da porre veti incrociati sui tre candidati a Strasburgo: Ricci da una parte; Alessia Morani e Michele Franchi (entrambi nella maggioranza dem regionale) dall’altra. Fuoco amico di cui è rimasta vittima in primis la segretaria nazionale Elly Schlein che, seppur capolista della circoscrizione Italia Centrale, nelle Marche è arrivata solo terza con appena 15.957 preferenze, dietro a Ricci (51.916 voti) e Morani (16.420).

Confronto impietoso

Segno che il Pd regionale ha spinto poco la sua candidatura. Per fare un parallelismo con Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni qui è arrivata prima con 76.205 voti, mentre l’anconetano Carlo Ciccioli secondo con 25.878. Uno squilibrio che avrebbe mandato Schlein su tutte le furie con i dem made in Marche. Uno smacco non da poco per una leader nazionale. Oltre alle ramanzine dal Nazareno, il Pd regionale deve fare i conti anche con la vittoria di Pirro portata a casa solo grazie all’inviso Ricci, che ha dimostrato con i numeri di essere l’uomo forte del partito e non la guida della minoranza. I rapporti di forza sono ora inevitabilmente cambiati: la segretaria regionale Chantal Bomprezzi ha dalla sua la maggioranza del partito; Ricci la maggioranza dell’elettorato. E a brillare della luce riflessa del neo europarlamentare sono ora anche i suoi supporters, a partire dallo stesso Mangialardi, rafforzato nel suo ruolo di capogruppo. Se prima delle elezioni era pronto al passo indietro, adesso perché dovrebbe farlo? In fondo, in Consiglio regionale ha sempre avuto i numeri dalla sua.

Le scelte

L’unica cosa che potrebbe costringerlo a rinunciare è se Ricci gli voltasse le spalle. Dal canto suo, se Bomprezzi mollasse sulla richiesta di dimissioni ne uscirebbe fortemente indebolita e la sua leadership sarebbe messa in discussione al punto tale che sarebbe lei a dover valutare le dimissioni. Una situazione per niente semplice, da gestire con attenzione perché tra meno di due settimane ci saranno i ballottaggi a Osimo, Urbino e Recanati. Considerando che Fano è già stata persa al primo turno (e in generale, tolta Pesaro, il Pd non ha brillato alle Amministrative) evitare la debacle è un imperativo categorico. Riusciranno i litigiosi dem marchigiani ad arrivare al secondo appuntamento con le urne senza accoltellarsi - politicamente parlando - tra loro? Ai posteri l’ardua sentenza.