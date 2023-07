MACERATA - Un po’ Aperitivi Europei, un po’ Notte dell’Opera. Ma sarà anche e soprattutto qualcosa di diverso da entrambi l’Aperitivo all’Opera, il format che Comune e attività commerciali del centro storico stanno mettendo a punto per il prossimo 8 agosto. I dettagli verranno studiati nel corso della prossima settimana, una volta che saranno definite tutte le attività che avranno aderito alla “chiamata alle armi” dell’amministrazione comunale, ma l’evento a grandi tratti è delineato: una serata con tema principale la Carmen, con il rosso come colore e la rosa come fiore identificativi.

E poi musica, negozi aperti, menù a tema. «Forse la notizia più importante è la collaborazione che si è instaurata tra Comune, commercianti e ristoratori – sottolinea l’assessore ai servizi amministrativi Marco Caldarelli – abbiamo di fatto creato un tavolo, trasversale ai vari assessorati, e abbiamo già fatto due incontri per iniziare a mettere in piedi l’iniziativa. Ci è sembrato un modo per offrire una nuova possibilità, visto il maltempo che ha frenato gli Aperitivi Europei, e ci piaceva farlo durante le settimane dell’opera. Collaborerà con noi anche l’associazione Arena Sferisterio, ma non è una loro iniziativa come era all’epoca la Notte dell’Opera: sono concentrati sulle serate di spettacolo, per ora il loro coinvolgimento sarà più limitato. Entro martedì, comunque, le attività che voglio aderire devono farci darci il loro assenso, passato quel termine entreremo nei dettagli».



Gli esercenti

La rinata collaborazione tra attività commerciali e amministrazione soddisfa anche i rappresentanti delle prime, a partire da Aldo Zeppilli del Caffè Centrale. «Dopo gli Aperitivi Europei avevamo iniziato a sentirci prima tra di noi e poi con il Comune per far partire una collaborazione stabile nel tempo per organizzare iniziative ed eventi – spiega Zeppilli – partiamo con questo evento estivo che andasse un po’ sulla falsariga della Notte dell’Opera e che nasce da questa apertura che ha mostrato l’amministrazione rispetto alle nostre sollecitazioni. Speriamo ci sia una grande adesione, chiaro che il centro storico sarà il cuore dell’iniziativa ma non è escluso che si riesca ad andare anche oltre». Una ritrovata armonia che fa ben sperare sia per la riuscita dell’Aperitivo all’Opera che per il futuro della vita culturale cittadina.

«C’è stato un bellissimo confronto tra noi ristoratori, commercianti con anche la loro associazione e Comune, tutti hanno sposato l’iniziativa – evidenzia Marco Guzzini di Di Gusto – la volontà di tutti è quella di rendere la città attrattiva anche in estate, oltre che capace di organizzare eventi di livello. Il Comune ha tutta una serie di momenti e iniziative che organizza di per sé, volevamo dare anche noi il nostro contributo in tal senso. È un primo segnale che lanciamo con questa serata. Ora attendiamo le adesioni, che auspichiamo siano massicce: più siamo e più accattivante sarà l’evento. Idealmente, comunque, vorremmo che ristoratori e commercianti siano stabilmente all’interno della cabina di regia che organizza iniziative durante l’anno, dando il proprio contributo agli uffici comunali. È interesse di tutti che questa collaborazione si sviluppi, ovviamente sotto la direzione del Comune. Lo ritengo un piccolo momento storico per la città».