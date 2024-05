RECANATI Il mondo del volley in lutto per la morte di Stefano Frogioni. Aveva 68 anni e si è spento a seguito di un male contro cui combatteva da tempo e che non gli ha lasciato scampo. Dal 2020 faceva parte della grande famiglia della Cbf Balducci Hr Macerata - di cui era dirigente - ma aveva iniziato prima nella squadra di Recanati, la sua città, e poi con la Lardini di Filottrano.

I ricordi

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona estremamente garbata, cordiale, pacata. Era un tifoso, ma nel modo più bello, autentico: attaccato ai colori della squadra, ma sempre con grande rispetto. Lo ricorda con affetto Pietro Paolella, presidente della squadra di Macerata: «Fino a tre mesi fa veniva tutti i giorni al palazzetto - ricorda - poi le presenze sono state sempre meno frequenti. Siamo davvero affranti, una grande mancanza». Frogioni faceva parte del team della Cbf Balducci dalla stagione 2020-2021. «Stefano iniziò con Recanati - prosegue Paolella -, poi ha seguito sempre l’allenatore Luca Paniconi che guidava la squadra di Filottrano in A1. Successivamente, dopo l’anno della retrocessione, Paniconi è venuto da noi e anche Frogioni l’ha seguito». Molto conosciuto nel mondo della pallavolo, lascia un grande vuoto tra gli appassionati di volley: «Una grande persona, un buono. Ha dedicato tanto del suo tempo libero allo sport». Attualmente Frogioni era in pensione. La squadra del volley di Macerata, che milita in A2, in un post su Facebook ha scritto: «Presidente, giocatrici, staff e dirigenti tutti della Cbf Balducci Hr Macerata si uniscono al dolore della famiglia Frogioni ed esprimono le proprie sentite condoglianze per la scomparsa di Stefano che negli scorsi anni ha anche ricoperto l’importante ruolo di team manager».

La vicinanza

«Da sempre vicino ai colori arancioneri - prosegue il ricordo -, splendida persona e di grande competenza, è stato fino all’ultimo al nostro fianco». A ricordarlo sui social anche Asia Cogliandro, ex centrale della Lardini ora in forza al Perugia: «Sempre solare, con le sue battute e la risata abbiamo passato assieme quattro anni fantastici». E Matteo Bertini, ex allenatore di Pesaro in A1, ora diesse a Bergamo: «Sei sempre stato un amico e avversario sincero. Sarai sempre nel mio cuore». Frogioni lascia la moglie Cinzia e i figli Anna e Leonardo. Il funerale sarà celebrato domani alle 16 nella chiesa di Cristo Redentore a Recanati.