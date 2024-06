MACERATA Bene, ma non benissimo. Il giorno 1 degli attesissimi lavori per la realizzazione della terza corsia in viale Pausula, nel tratto tra il Corridomnia e lo svincolo della superstrada, al confine tra Corridonia e Piediripa, sembrava essere filato via tra inevitabili disagi e rallentamenti, ma senza particolari criticità. I problemi si sono verificati intorno alle 19 a causa di un camion rimasto in panne nella rotatoria in via Mattei, mandando il traffico in tilt. C’erano curiosità e un pizzico di apprensione per capire se la nuova viabilità, che per il prossimo mese circa sarà dirottata all’interno della zona industriale di Corridonia, avrebbe retto alla modifica temporanea per dare modo alle imprese di realizzare l’attesissimo intervento. E invece, complice anche la scelta di intervenire solo una volta chiuse le scuole, di particolari difficoltà non se ne sono segnalate, fatta eccezione per le colonne di auto che si sono formate sulla strada davanti al parco commerciale Corridomnia.

La situazione

Il traffico è stato intenso nelle ore di punta, quelle di ingresso e uscita dalle aziende dell’area Corridonia-Piediripa (per cui tra le 7 e le 8, tra le 12 e le 14 e tra le 18 e le 19.30). Sul posto, come annunciato nei giorni scorsi, hanno vigilato e dato indicazioni sia gli agenti della polizia locale che la Protezione civile, dislocati nei punti nevralgici del “serpentone”: l’uscita dalla superstrada, la rotatoria del Corridomnia, le rotonde secondarie che punteggiano via Mattei, la strada che di fatto sostituisce quella oggetto dei lavori. C’è chi però sottolinea un problema: il consigliere comunale di Corridonia Insieme Francesco Andreozzi punta il dito sulla segnaletica posizionata in superstrada, che consiglia di utilizzare le uscite di Morrovalle (per chi viene da mare) o di Sforzacosta (per chi viene dall’entroterra) lasciando così intendere che lo svincolo di Corridonia sia chiuso, anche se così non è. «Deve essere chiaro che l’uscita di Corridonia non è chiusa ma è aperta – rimarca Andreozzi, titolare dell’omonima attività di vendita di mobili che si affaccia proprio sul tratto interessato dai lavori – così come è formulato il cartello, alla stragrande maggioranza degli automobilisti di passaggio sembrerà infatti che l'uscita è chiusa, danneggiando in maniera importante le attività che si trovano nella nostra zona. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) non avrò visto più di 2-300 mezzi transitare dallo svincolo, uno svincolo che di solito ne vede invece passare circa 25mila al giorno. I lavori dureranno per almeno 30 giorni, c’è il rischio è di creare un danno alla comunità di Corridonia tutta». Il cantiere dovrebbe durare fino al 12 luglio, ma i lavori non saranno conclusi in quella data. A quel punto, infatti, verrà riaperta una corsia con senso unico alternato. L’opera dovrebbe essere invece ultimata a settembre, con la realizzazione non solo di una terza corsia ma anche di un marciapiede sul lato ovest della sede stradale. Nel mese abbondante di stop totale al passaggio di auto, camion e moto, chi arriva dalla superstrada e vorrà andare verso Macerata, è obbligato a girare verso sinistra e poi subito a destra, imboccando via del Commercio. Alla rotatoria all’incrocio con via Mattei, si deve svoltare a destra e proseguire dritto fino ad arrivare sul lato ovest del Corridomnia: a quel punto, la svolta a destra è obbligatoria per arrivare alla rotatoria di fronte al ponte sul Chienti e da lì si può proseguire verso Piediripa. Chiaramente, percorso inverso per chi arriva da Piediripa e deve dirigersi verso Corridonia o andare a imboccare la superstrada.