PORTO RECANATI «La sabbia del Musone per il litorale di Scossicci? Noi non siamo d’accordo». A parlare è Marco Tavoloni, presidente dell’associazione turistica di Porto Recanati e consigliere dell’associazione dei campeggi e villaggi in Italia (Faita Marche) che raccoglie la preoccupazione degli operatori della zona del Musone per l’ipotesi sollevata nell’ultimo periodo di utilizzare la sabbia della barra del Musone per tamponare l’emergenza erosione sul litorale di Scossicci.

La premessa

«Premessa e considerata l’attuale drammatica situazione relativa all’erosione di Scossicci nord - dice - siamo consapevoli dei gravi disagi per alcune strutture balneari e turistiche situate nel tratto più penalizzato e del rallentamento della partenza della stagione turistica che a oggi si attesta a un -22% nell’intero territorio regionale, ma che auspichiamo nel brevissimo periodo possa riprendere il naturale corso se non addirittura migliore permettendo il recupero in termini di presenze turistiche». Poi entra nel merito del problema, con una lettera dell’associazione rivolta al governatore regionale Acquaroli e al sindaco Michelini, oltre che alle Capitanerie di porto della zona. «Esprimiamo il nostro completo disaccordo all’operazione che alcune personalità stanno paventando da giorni, ovvero trasferire una parte della spiaggia prelevandola dalla foce del fiume Musone. Dissenso che nasce da molteplici fattori. Primo tra tutti il danno d’immagine causata al turista presente nelle strutture turistiche limitrofe alle aree interessate in particolare i campeggi di Scossicci nord».

Il pontone

«Tale operazione - spiega infatti Tavoloni -, movimenterebbe un pontone a gru fino a riva e danneggerebbe l’immagine di qualità che questo territorio tenta di darsi da tempo. Spiagge chiuse, movimentazione spiaggia e relativo bagnasciuga dissestato a stagione inoltrata non è certamente sinonimo di qualità. In ultimo i danni arrecati a una struttura turistica localizzata a pochi passi dall’eventuale punto di prelievo. Quest’ultima una delle poche realtà che si è sempre impegnata a destagionalizzare garantendo l’accoglienza ad un flusso turistico stagionale pari a circa 65000 presenze in crescita costante dal 2018. Consigliamo di valutare i costi dell’operazione e i benefici che, pure per i diretti interessati, risultano essere palliativi. La risoluzione complessiva si avrebbe con un progetto di protezione dell'intera costa e che su tale progetto già in cantiere da tempo è necessaria una accelerazione».