CIVITANOVA La Croce Verde si appresta a eleggere il nuovo consiglio direttivo. Convocata per domenica prossima l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi direttivi dimissionari: oltre al Cda, nel quale dovranno essere eletti undici consiglieri, si provvederà anche all’elezione del collegio dei probiviri, che conta tre membri. Si provvederà quindi all’approvazione del bilancio sociale, del bilancio consuntivo 2023 e del bilancio di previsione 2024. Infine sarà anche nominato l’organo collegiale di controllo.

I dati

Nell’occasione, come di consueto, la ultracentenaria associazione civitanovese ha fornito alcuni dati della propria attività. Come noto, la Croce Verde è iscritta al registro unico nazionale del Terzo settore come Anpas, cioè Associazione nazionale di pubblica assistenza). Nel corso del 2023, le ambulanze della Croce Verde sono uscite dalla sede per oltre 7.500 volte. I servizi di 118, cioè le uscite per le emergenze, sono state 4.696, cioè quasi 13 al giorno. Complessivamente i mezzi di soccorso dell’associazione hanno percorso, per interventi di urgenza, 73.752 chilometri. Poi ci sono i servizi di trasporto sanitario programmati. In questo caso, sono stati 2.928 per complessivi 134.532 chilometri percorsi. La Croce Verde, inoltre ha garantito 400 trasporti, per i 200 giorni di scuola, a cinque bambini diversamente abili percorrendo 16.244 chilometri in un anno. Sono state 92, invece, le assistenze a gare ed eventi sportive, in particolare per la Civitanovese e la superlega della Lube. Due, infine, i corsi di formazione tenuti da vecchi volontari della Croce Verde di 120 ore ciascuno. Hanno formato 68 volontari. Questi i numeri del 2023. Sono in linea con quelli degli anni precedenti. Ad esempio, nel 2021 erano stati 4.592 gli interventi per servizi di 118, vale a dire un centinaio in meno. Tuttavia erano stati percorsi quasi 10mila chilometri in più. Le precedenti elezioni degli organi direttivi si erano tenute nel 2022. Presidente era stato eletto Maurizio Petrucci. L’anno scorso, però, c’è stato un nuovo cambio al vertice della Croce Verde con la nomina, da parte del consiglio direttivo, di Roberto Tosi come presidente e Paloma Capozucca come vicepresidente.

La sostituzione

Sono andati a sostituire i dimissionari Petrucci e Orietta Luciani. Si è trattato, in questo caso, di una nomina e non di elezioni da parte dell’assemblea dei soci. Cosa che avverrà, invece, domenica prossima. In questo caso dovrà essere eletto il consiglio direttivo che poi procederà ad eleggere, all’interno dei suoi undici membri, il presidente che succederà a Tosi. L’ente, secondo i dati dell’anno scorso, utilizza nove ambulanze. L’ultimo dato noto riguardante l’associazione parla di 1.148 iscritti di cui 203 volontari. La Croce Verde occupa qualcosa come 15 dipendenti di cui un impiegato amministrativo e 14 autisti.