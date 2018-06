Donna si mozza il dito con la falce, ma il meteo ferma l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORO PICENO - Infortunio domestico a Loro Piceno. Una settantenne perde parte di un dito di una mano mentre sta effettuando dei lavori in giardino. Erano circa le 16 di ieri quando si è verificato l’incidente. La donna mentre stava pulendo il giardino con una falce si è tagliata parte di un dito. Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari che erano con l’anziana. Sono stati così immediatamente avvertiti gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, una volta arrivato sul posto con l’ambulanza, dopo le prime cure, constatata la gravità delle condizioni di salute della donna, ha chiesto il trasferimento della ferita all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza. Il mezzo però, causa il maltempo di ieri pomeriggio, non è potuto volare alla volta di Loro Piceno ed atterrare nel luogo dell’incidente. Ecco, allora, che l’anziana è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di civile di Macerata dove è stata sottoposta a tutte le cure del caso. La settantenne maceratese non è in pericolo di vita ma ha subito una grave lesione a un dito di una mano.