CIVITANOVA Partirà il 9 giugno il progetto “D’arte e sapori”, giunto alla terza edizione. Una manifestazione nata grazie al bando della Regione denominato “Enoturismo: dalla vigna alla tavola”, promosso dalla Eclissi Eventi in collaborazione con lo studio Fazzini della food blogger Elisa Prioli. Il programma prevede 10 appuntamenti con cene degustazione durante le quali si potranno assaggiare vini, birre e piatti tipici che rappresentano l’eccellenza marchigiana.

La musica

Abbinato a ogni serata, un intrattenimento musicale. L’iniziativa è stata illustrata ieri dal presidente di Ais (Associazione italiana sommelier) Marche, Stefano Isidori, dalla sommelier Stefania Morbidelli, da Maria Teresa Virgili, della Eclissi Eventi e dal consigliere regionale Pierpaolo Borroni. Saranno toccate le province di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli. Le cene si svolgeranno in 4 cantine iscritte nell’elenco regionale degli operatori enoturistici ed in 6 suggestive location che fanno parte del patrimonio artistico, architettonico e culturale delle Marche, come chiostri, cortili di antichi palazzi e gallerie.

La parte musicale sarà curata da 10 diverse formazioni tra le quali il Django Trio, resident band del Vinitaly. «Questa progettualità – ha detto Borroni – rientra nel percorso di rivitalizzazione dei borghi e delle nostre tradizioni enogastronomiche. Obiettivo proprio del contributo regionale».

I prodotti

«Purtroppo noi stessi marchigiani – ha continuato Maria Teresa Virgili – non conosciamo i nostri prodotti. Esiste una filiera enogastronomica di altissimo livello che non è adeguatamente valorizzata. Progetti come il nostro contribuiscono a far conoscere prodotti e produttori, oltre a creare un mercato ed un turismo di prossimità». Stefano Isidori spiega: «Raccontare il mondo del vino fa da sempre parte delle tradizioni regionali. Penso ai marchigiani Andrea Bacci e Francesco Scacchi che già nel XVI secolo raccontavano il mondo del vino di allora. Insieme al cibo, il vino è infatti uno di quei beni materiali e immateriali che dovrebbero essere il veicolo per farci uscire fuori dal nostro territorio».

Gli fa eco Stefania Morbidelli: «Ho constatato di persona quanto sia utile un progetto come questo. C’è molta curiosità tra le persone, soprattutto sul tema degli abbinamenti cibo-vino». Questo l’elenco degli appuntamenti: 9 giugno azienda agricola Stefano Mancinelli, Morro d’Alba; 13 giugno chiostro San Nicolò, Montecassiano; 15 giugno tenuta Cocci Grifoni, Ripatransone; 16 giugno azienda agricola De Leyva, Pesaro; 19 giugno, galleria Scipione, Macerata; 21 giugno, atrio palazzo Bonafede, Monte San Giusto; 21 giugno chiostro degli Agostiniani, Montecassiano; 22 giugno chiostro di San Francesco, Montefiore dell’Aso; 27 giugno chiostro di San Francesco, Osimo; 28 giugno tenuta di Tavignano, Cingoli.