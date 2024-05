PORTO RECANATI In maniera ammiccante si è avvicinata a un anziano e gli ha rubato l’orologio d’oro. Il colpo è stato messo a segno da una donna in centro a Porto Recanati. Un episodio che riaccende l’allarme sul fronte della sicurezza delle categorie più fragili.

La ricostruzione

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la malvivente ha incontrato l’uomo di mattina. E con una scusa si è avvicinata a lui, simulando poi un corteggiamento. Improvvisamente lo ha abbracciato e l’anziano l’ha subito respinta. Ma quel contatto, durato pochi secondi, è stato sufficiente per portare a termine il piano. È riuscita infatti a sfilargli l’orologio dal polso. Solo successivamente l’anziano si è accorto di aver subito il furto e non gli è restato altro che presentarsi dai carabinieri della locale stazione per sporgere denuncia. Sono ora in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità della donna. Come da prassi in questi casi verranno visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Sembra che la donna abbia tentato anche altri raid dello stesso tipo, senza però riuscirci.

Il reato

Il furto con destrezza è una circostanza aggravante del reato di furto in quanto viene caratterizzato dall’abilità e dalla sveltezza del malvivente. In particolare, proprio come accaduto a Porto Recanati, la vittima viene derubata senza accorgersene. Nei giorni scorsi due episodi che hanno visto come vittime delle anziane sono avvenuti a Tolentino: un furto con destrezza in piazza Don Bosco e uno scippo in piazza dell’Unità. In quest’ultimo caso una 91enne è stata scaraventata a terra (il bandito le ha portato via la borsa) ed è finita al pronto soccorso.