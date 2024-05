MACERATA Negozi sfitti, vetrine abbandonate all’incuria. Non è proprio un bel biglietto da visita per la città che si prepara - come ogni anno durante la bella stagione - ad accogliere i visitatori in arrivo e che punta sempre di più a fare del turismo uno dei settori trainanti dell’economia locale. Pugno duro dell’amministrazione Parcaroli che va avanti con la stretta e con sanzioni da 25 a 500 euro per i proprietari dei locali vuoti che non rispettano le regole imposte dal Comune con una ordinanza, entrata in vigore con alcuni mesi di rodaggio e ora operativa a tutti gli effetti. Così ora che l’estate è alle porte arriva il giro di vite. Ci sarà tolleranza zero.

APPROFONDIMENTI LE NUOVE REGOLE Stop autovelox. Ecco cosa ne pensano sindaci e assessori del Maceratese. Molti Comuni chiedono lumi alla prefettura I LAVORI Macerata, serra didattica nel parco di Fontescodella: avanza il progetto che rientra nel bando relativo al Pinqua

Le finalità

«È una ordinanza emessa qualche tempo fa - dice l’assessore Laura Laviano - per due motivi principali. Innanzitutto perché le vetrine abbandonate spesso diventano ricettacolo di sporcizia, quasi a giustificare maggiormente l’abbandono di materiale attorno a quei luoghi. E poi, non meno importante, è il tema del rispetto verso coloro che stanno mantenendo aperte le loro attività, e che quindi ancora investono nel commercio cittadino, faticando quotidianamente per mantenere i loro negozi. Avere accanto una vetrina mal tenuta e sporca non è una bella immagine nemmeno per loro».

Quello delle saracinesche abbassate è ormai un problema che interessa tutte le città: «Girando un po’ dappertutto, anche verso la costa, è facile vedere i corsi principali con molti negozi chiusi ed è sempre più importante mantenere il decoro per i turisti e i cittadini che vivono la città».

Grazie all’ordinanza per la pulizia delle vetrine, fino a qualche mese fa la polizia locale, guidata dal comandante Danilo Doria, aveva effettuato circa 80 controlli da cui erano scaturite una ventina di sanzioni. Controlli destinati ora ad aumentare, soprattutto in vista della stagione turistica. A dimostrare la validità dell’iniziativa sono anche i Comuni che decidono di seguire questo esempio: «Abbiamo visto recentemente adottare una disposizione simile anche a Tolentino. Ogni volta che le nostre iniziative vengono riprese dalle città vicine non può che essere un vanto per tutti, perché significa che abbiamo la stessa visione del centro».

L’ordinanza

L’ordinanza prevede che i proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali e dei servizi sfitti o non utilizzati, ubicati in tutto il territorio comunale, si attengano a determinati comportamenti come tenere pulite le saracinesche ed eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all’interno degli immobili o nell’intercapedine tra le saracinesche. Tra i comportamenti da seguire anche il mantenimento del decoro delle vetrine che devono essere tenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, affissioni, avvisi anche se fatti da terzi – con o senza scopo di lucro -, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell’attività in un altro luogo o dell’offerta in vendita o locazione dell’immobile, che dovranno comunque essere regolarmente autorizzate. Il proprietario dell’immobile dovrà inoltre mantenere in stato di decoro l’area esterna antistante i locali, provvedendo alla pulizia delle zone di proprietà privata e dovrà eliminare o coprire adeguatamente la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi o non conformi alle norme di sicurezza.

«Il provvedimento - conclude Laviano - vuole richiamare la collaborazione di tutti per il decoro della città. La percezione del degrado è data anche dall’oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili sfitti ed è dovere primario del Comune salvaguardare il decoro, l’igiene e la cura della città».