MACERATA Muore dopo 22 giorni dal primo ricovero in ospedale, i familiari chiedono all’Ast un risarcimento di non meno di 1.100.000 euro. La figlia: «Al primo accesso nessuno l’ha ascoltata né l’ha visitata. A mia mamma sono stati tolti rispetto e dignità». A raccontare la drammatica storia sono stati i familiari di Maria Assunta Cataldi, dipendente delle Poste in pensione, morta a 72 anni il 15 maggio dello scorso anno.

Il racconto

Le figlie Eleonora e Arianna Iacobucci, il marito Francesco Iacobucci, la sorella Vittoria Teresa Cataldi e il marito Gabriele Roccato si sono rivolti agli avvocati Alfonso Valori e Isolina Caldarelli per ottenere dall’Ast di Macerata il risarcimento per quello che, sulla base di una consulenza di parte, sarebbe stato un erroneo trattamento diagnostico-sanitario. Il calvario per la 72enne era iniziato il 23 aprile 2023 quando accusò forti dolori addominali.

La figlia chiamò il 118 precisando anche che la mamma aveva calcoli alla colecisti e in passato aveva sofferto di coliche. Trasportata al pronto soccorso le fu assegnato il codice triage azzurro per una “colica biliare in atto in paziente già con diagnosi”. «Era cosciente quando è entrata – ha raccontato ieri la figlia Eleonora –, le hanno fatto solo esami ematici e un’ecografia addominale somministrandole un gastroprotettore e un antidolorifico. In 7 ore nessuno l’ha visitata, bastava che la sentissero. Il medico ha dato solo indicazioni per darle un antidolorifico. Quando è dovuta andare in bagno l’ho accompagnata io. Ci dovrebbe essere un minimo di rispetto e di dignità per la persona, cose che a mia mamma sono state tolte». Quel giorno la donna fu dimessa con diagnosi di “colica biliare litiasica”, ma durante la notte le condizioni peggiorarono al punto che alle 6.30 del mattino successivo la figlia chiamò di nuovo il 118.

«Avevo rappresentato la gravità della situazione – ha continuato la figlia – ma hanno mandato un’ambulanza senza sanitari, ho richiamato il 118 per chiedere l’intervento di un medico ed è arrivata la guardia medica, mia madre è stata portata di nuovo al pronto soccorso con codice arancione. Il medico di turno è stato l’unico che l’ha visitata, formulando una diagnosi di “addome acuto”, ha richiesto una Tac dalla quale è emersa una perforazione gastrica. È stata operata d’urgenza quel pomeriggio, poi ricoverata in Rianimazione e operata altre due volte. L’unico leitmotiv della comunicazione tra l’ambiente medico e il familiare fino al 15 maggio quando mia mamma è deceduta è stato “tanto in una condizione del genere è destinata a morire”».

Il decesso

Cataldi è morta per “insufficienza multiorgano in soggetto affetto da peritonite acuta secondaria a perforazione di ulcera gastrica”. Per i consulenti dei familiari, il medico legale Emanuele Simonetti e il chirurgo professor Roberto Cirocchi, ci sarebbe stata «un’errata diagnosi in occasione del primo accesso – spiegano i legali – e quindi il mancato riconoscimento entro tempi utili, e dunque l'omesso tempestivo trattamento, della patologia addominale da cui era affetta la paziente, che hanno determinato l’evoluzione negativa della malattia».