Bazar dello spaccio sul lungomare: ventenni arrestati con quasi due kg tra hashish, cocaina e marijuana

PORTO SANT'ELPIDIO - Bazar della droga scoperto in un appartamento sul lungomare di Porto Sant'Elpidio: i poliziotti della squadra mobile di Fermo hanno sequestrato quasi due chili tra cocaina, marijuana e hashish, arrestando due 20anni, uno di Civitanova e l'altro di Napoli.

Sono stati necessari appostamenti, pedinamenti, visione di ore di immagini degli impianti di videosorveglianza per arrivare all'irruzione nell'appartamento rietnuto base di una fiorente attività di spaccio.

L'INDAGINE

Il personale della Squadra Mobile nel corso di uno specifico servizio presso uno chalet del litorale elpidiense, nei pressi del quale erano stati fermati, nei giorni scorsi, alcuni soggetti che avevano da poco acquistato sostanze stupefacenti e che erano stati segnalati alla Prefettura dopo il sequestro della droga rinvenuta, ha individuato una ulteriore “transazione” sospetta.



Mentre alcuni operatori della Polizia di Stato hanno proceduto ad identificare l’acquirente, procedendo al successivo sequestro di alcuni grammi di hashish e di marijuana (poco più di tre grammi), altro personale ha seguito il cedente fino alla sua abitazione di Porto Sant’Elpidio.



Il controllo a distanza ha accertato che, giunto nei pressi della casa, un altro soggetto stava per passargli un involucro. Il rifornimento. Ed è stato in quel preciso momento che i poliziotti hanno deciso di passare all’azione.

Fermato il soggetto all’esterno, un ventenne di Civitanova Marche da poco domiciliato nel comune fermano, il giovane è stato sottoposto a perquisizione a seguito della quale, nel portafogli, è stata ritrovata la somma di 30 € proveniente dalla precedente cessione.



Immediata la perquisizione dell’abitazione e dell’uomo che stava procedendo al rifornimento del primo fermato, un ventenne napoletano risultato avere a proprio carico numerosi precedenti anche specifici relativi a reati di spaccio di sostanze stupefacenti. E l’attività di ricerca ha dato i suoi frutti.

Quattro involucri di sostanza vegetale per un peso complessivo di quasi un chilo e 200 grammi, risultata essere marijuana, cinque panetti di sostanza solida color marrone per un peso di grammi 500, che la Polizia Scientifica ha confermato essere hashish, quattro involucri di polvere bianca per 30 grammi di cocaina, più altre piccole dosi delle medesime sostanze sparse nelle stanze.Un bazar della droga che ha portato al sequestro di quasi 2 chilogrammi di sostanza stupefacente.E come in ogni bazar, anche il minuto materiale per il confezionamento, pellicola trasparente, un apparecchio per il sottovuoto, materiale per il taglio della sostanza, tre bilancini di precisione, telefoni cellulari per i contatti con gli acquirenti, un manganello telescopico….e altro.La sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento, gli apparecchi per le comunicazioni telefoniche ed il denaro della cessione che ha originato l’intervento di polizia giudiziaria sono stati sequestrati. I due giovani accompagnati in Questura, fotosegnalati e tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio della droga rinvenuta.



