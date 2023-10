FANO Un cinquantottenne residente nel primo entroterra di Fano è stato arrestato dai carabinieri, per furto in abitazione, detenzione illegale di armi e altri reati. I militi dell’Arma l’hanno intercettato nella mattinata di martedì scorso, mentre rientrava a casa, ed è stato trovato in possesso di materiale rubato poco prima in un’abitazione lungo la via Flaminia a Fano.

Uno tira l’altro

Le sorprese, però, non sarebbero finite così. Il personale del radiomobile e della stazione a Colli al Metauro è intervenuto seguendo le dritte fornite dalla centrale operativa a Fano, appena ricevuta la segnalazione di movimenti sospetti intorno all’edificio in questione. Le pattuglie già in strada hanno quindi iniziato le ricerche e in breve tempo sono risalite al cinquantottenne. Subito trovati alcuni oggetti che risultavano trafugati dalla casa svaligiata: pezzi di antiquariato (tra cui un lampadario e tre candelabri), un’immagine sacra in ceramica, articoli di arredamento in ottone e rame. Tutto il materiale è stato restituito al proprietario. Le indagini sono poi proseguite con la perquisizione domiciliare nell’abitazione del cinquantottenne, dove i carabinieri hanno rinvenuto: una doppietta ritenuta di provenienza furtiva e proprietà di una donna originaria del posto, ma deceduta, un fucile da collezione con la canna occlusa, una baionetta da guerra, una katana, oltre cento cartucce calibro 20 e calibro 12. Tutto materiale da denunciare: i militi dell’Arma ritengono che fosse detenuto senza alcun titolo. In più altri oggetti, anche questi considerati di provenienza furtiva, tra cui un condizionatore ancora imballato, due orologi di valore, diversi soprammobili e due bancomat. Sono in corso accertamenti per individuare sia i proprietari di entrambe le carte sia un eventuale utilizzo fraudolento. Trovate inoltre una bicicletta pieghevole ancora imballata e una Lambretta celeste. Ai carabinieri risultava che il primo veicolo sia stato rubato nel dicembre 2022 in un negozio a Fossombrone e il secondo nel marzo scorso a Fenile di Fano. Bici e scooter sono stati entrambi restituiti ai proprietari.

Le accuse

Il cinquantottenne è ora in carcere a Villa Fastiggi di Pesaro, risponderà di furto in abitazione, detenzione abusiva di armi e munizioni, omessa denuncia e ricettazione. Al momento è impossibile individuare i proprietari di molto materiale posto sotto sequestro, ma le ricerche possono essere agevolate dai cittadini consultando la banca dati inserita nel sito istituzionale dei carabinieri. Il percorso da seguire è: www.carabinieri.it; In vostro aiuto; Servizi; Banche dati; Oggetti rinvenuti. Qualora si ritenga di aver individuato cose di proprietà, è possibile rivolgersi al comando indicato nel relativo link (un collegamento da una pagina all’altra), esibendo per la restituzione la denuncia di furto oppure di smarrimento