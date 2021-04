Coronavirus, altri 11 morti in un giorno nelle Marche, più di metà erano dell'Anconetano/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Le Marche torneranno in zona arancione da martedì, ma non si ferma la scia di lutti legata alla pandemia di Covid. Sono stati 11 i morti segnalati oggi, venerdì 2 aprile, dal Gores nelle Marche. Sono deceduti 4 uomini e 7 donne, tutti già colpiti da altre patologie. Sei erano della Provincia di Ancona. La vittima più giovane è stata un 77enne di Cingoli, quella più anziana un 96enne di Chiaravalle.

Polmoni compromessi dal Covid: eliambulanza fino a Roma per salvare il 60enne con una cura innovativa

Nelle Marche sono morte 2.666 persone dall'inizio dell'emergenza coronavirus: 1.497 uomini e 1.158 donne, con un'età media di 82 anni; il 96,9% era affetto anche da altre malattie. Il maggior numero di decessi si sono verificati in provincia di Pesaro e Urbino (905), seguita da Ancona (820), Macerata (446), Fermo (256) e Ascoli (213). Sono 26 le vittime provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

All'ospedale regionale di Torrette uno su 10 non si è vaccinato. Pugno duro con 3.600 dipendenti: «Allontaniamo i medici no-vax»

CALANO ANCORA I RICOVERATI

Continua a calare il numero dei ricoverati per Covid nelle Marche. Oggi sono 935, 4 in meno rispetto a ieri. Calano i degenti in terapia intensiva (142, -1), e nei reparti non intensivi (578, -7), mentre salgono quelli in semi intensiva (215, +4). Scendono pazienti assistiti nei pronto soccorso (88, -1), e gli ospiti delle strutture territoriali (269, -2). In consistente calo i positivi in isolamento domiciliare (7.932, -218) e le persone in quarantena per contatto con contagiati (16.879, -249).

