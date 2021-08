Piante di marijuana nel capanno e bazar di droga in casa: arrestato un "habituè" dei rave

URBISAGLIA - Era già noto ai carabinieri per reati contro il patrimonio, stupefacenti e per aver partecipato a rave party, questa mattina i militari lo hanno sorpreso con oltre 300 grammi di droga tra Mdma, funghi allucinogeni, oppio, hashish e marijuana.

È finito in manette un 35enne di Urbisaglia, dopo che i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidata dal capitano Giulia Maggi, lo hanno sorpreso con il variegato quantitativo di stupefacente nascosto tra casa e un capanno adiacente, con una piccola serra “fai da te” allestita per la coltivazione della marijuana con sei piante già alte più di un metro e bottiglie di fertilizzante.

