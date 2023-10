PORTO SANT'ELPIDIO - In tutto 34 eventi in cartellone per la XXXIV edizione di San Crispino dal 13 ottobre al 5 novembre. Tornano gli eventi cult, la sfida tra quartieri per il miglior paio di scarpe, il festival dello stoccafisso, la processione in onore al patrono, la castagnata, la fiera mercato, i fuochi d’artificio, si aggiungono eventi in cartellone e resta il mega-concertone ma in un format rinnovato.

I nomi grossi: Laura Marziali al teatro il 14 ottobre, Giordano Mazzocchi in via Battisti il 21, Piermassimo Macchini il 22 e il 28 si balla in piazza con le star anni ‘80: Marco Ferradini, Tracy Spencer, Johnson Righeira, Tony Esposito, Viola Valentino, Alberto Camerini, Gazebo, Ivana Spagna, direzione artistica di Nevio Russo. Con l’associazione San Crispino quartieri, associazioni sportive e del volontariato, di categoria come Cna, Pro Loco, parrocchie. Ieri la presentazione dell’evento. «L’ingrediente magico è la passione che tutti mettono per la buona riuscita della kermesse» dice il sindaco Massimiliano Ciarpella. Mirco Catini, presidente di San Crispino Eventi, parla dei «tanti cuori, tante braccia e tante teste che lavorano un anno».

Il ringraziamento in diretta da Bruxelles

Il consigliere Andrea Putzu, in diretta da Bruxelles, ringrazia per l’impegno e il risultato e l’assessore al Turismo Elisa Torresi rimarca che il format è per tutte le età. Per la Cna Gaetano Pieroni pone l’accento sull’artigianato e i laboratori, per Lilt Federico Costantini invita a riempire il teatro delle Api per Laura Marziali «uscirete rigenerati». Paolo Cannoni, gli Amici di Cesare, pone l’accento sulla festa della birra, l’assessore ai Servizi sociali Marco Traini rimarca l’alto spessore umano e sociale dell’evento.

Il programma

Ecco il programma di ottobre: dal 13 al 15 in via Battisti October Beer Fest con gli Amici di Cesare, il 13 al teatro delle Api alle 21.15 “C’è tempo tour” con Laura Marziali che si racconta, regia di Leonardo Ricci. Il 19 alle 20.30 Cooking-show di stoccafisso al Gambero con altri ristoranti: San Crispino, Le Grottacce, Tropical, Ciak Brasserie, Papillon, Il Gambero, Trattoria37, Cocoon, Sapori del Borgo, Festa Restaurant. Il 20 accensione delle luminarie e alle 21.30 al Gigli il Premio giornalistico Valentini. Il 21 dalle 22 Giordano Mazzocchi con dj Richi, Andy, Frans, Miki Mercuri, voice Paolo Balestrieri. Il 22 in piazza la Croce Verde e la pedalata del cuore con gli Skatenaty, mercatino dei mestieri e sapori con Cna e il Salotto della calzatura con Vivi il Centro. Nel pomeriggio Lu Premiu de lu cazolà con Macchini mattatore e l’attesissima sfida tra quartieri.



Il 24 torneo tra parrocchie e poi concerto della Corale polifonica di Sauro Argalia. Il 25 San Crispino Day, giochi per bambini, celebrazione e processione in centro. Il 26 al Gigli spettacolo per la regia di Maikol Di Stefano con Diletta Speranzini e Lorenzo Girelli alle 21.30. Il 27 cover band dei Queen in piazza. Il 28 si calano gli assi alle 21.30 con la Super hit e le indimenticate star anni ‘80 sul palco. Fuochi d’artificio a mezzanotte all’Orfeo Serafini. Il 29 è il giorno della fiera mercato, il 30 e 31 sono due giorni dedicati ai bambini. Gran finale il 5 novembre con biciclette, auto e moto d’epoca, castagnata e tribute band dei Lunapop.