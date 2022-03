Tragedia sfiorata: l'auto impazzita piomba su tavolini e sedie del bar

CIVITANOVA - Il caso, fortunato, ha voluto he nessuno fosse seduto o stesse solo passando, ma ha destato una certa paura l'incidente avvenuto questa mattina al bar Jolly di Civitanova. Poco prima delle 9, infatti, una Fiat 500 è piombata sul gazebo travolgendo sedie, tavolini, panchine e fioriere, finendo la sua corsa contro un palo di sostegno della struttura. Ingenti i danni, ma, per un fortuna nessuna persona coinvolta se non le due persone a bordo dell'auto immediatamente saccorso. La conducente, una donna 51enne, è stata portata in ospedale in comprensibile stato di choc, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni; la passeggera è illesa. Le inagini sulle cause dell'incidente sono affidate alla polizia locale.

APPROFONDIMENTI ANCONA Malore dell'autista, l'autobus finisce contro il palazzo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA