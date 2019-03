Vandali scatenati: tagliati i gazebo del ristorante e della villa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Vandali scatenati in via dell’Alderana dove hanno tagliato i teloni di due gazebo, uno del ristorante Le Mirage, l’altro nel giardino di una villa. Sono i danni maggiori rispetto a una serie di episodi che si sono verificati nella stessa zona, al Ciarnin: altri casi hanno riguardato buchi alle recinzioni dei giardini. Le vittime così si sono rivolte alla polizia locale. «Hanno tagliato i teloni che avevamo appena rinnovato - spiegano dal ristorante Le Mirage - erano costati 2.000 euro e ora sono da rifare. Ho segnalato l’accaduto ai vigili, poi ho saputo che la stessa cosa è accaduta anche nel gazebo di un vicino e ad altri ancora». Non si è trattato, quindi, di un dispetto mirato.E poi via dell’Alderana non è certo una strada di passaggio. «Non abbiamo idea di chi possa essere stato - proseguono dal ristorante -. Andiamo d’accordo con tutti. Mai avuto problemi, comunque non è successo solo a noi». Qualcuno intenzionalmente con forbici e coltello ha tagliato i teloni, che non si rompono a mani nude, e lo stesso ha fatto nelle recinzioni dei giardini trovate bucate.