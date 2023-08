FERMO È piombato con la sua Fiat Panda nel gazebo del bar Primavera, che costeggia viale Trento, proprio di fronte allo stadio Recchioni. Un’uscita di strada rovinosa, avvenuta per fortuna nel cuore della notte, quando erano da poco passate le 2.30 ed il locale era chiuso.

Tanti danni, per fortuna solo qualche trauma di modesta entità per l’automobilista, poi preso in carico dai militi della Croce verde e trasportato in pronto soccorso per accertamenti. Certo in altri orari il bilancio avrebbe potuto essere disastroso, in un’attività solitamente sempre molto frequentata. L’auto saliva verso il centro di Fermo, è improvvisamente uscita di strada, ha sfondato una parete del gazebo e centrato alcuni tavoli, prima di fermare la sua corsa.

«Il danno è importante – commentano i proprietari del bar Primavera – stiamo attendendo il sopralluogo dei tecnici per una stima precisa, è stata abbattuta la parte bassa e il gazebo si è spostato di circa mezzo metro. Confidiamo però sia recuperabile e di riuscire a ripristinare tutto in tempi brevi, sicuramente se l’auto avesse centrato la colonna sarebbe stato difficile da riparare. Naturalmente l’importante è che sia capitato in tarda notte e che nessuno si sia fatto male».