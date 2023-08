Pauroso incidente a Montegranaro, cinque feriti tra cui due bimbi: una persona gravissima

FERMO - Pauroso schianto poco prima di mezzogiorno a Montegranaro in via Bettino Craxi. Ad entrare in collisione sono state due vetture. In una viaggiava una famiglia di due adulti e due bambini. Tutti e quattro sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Fermo per gli accertamenti medici del caso.

Pauroso incidente a montegranaro, cinque feriti: due sono bimbi

Il conducente dell’altra vettura è stato invece soccorso in codice rosso e trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco oltre al personale del 118 e alle forze dell’ordine per i rilievi.