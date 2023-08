Camerino, schianto tra tre auto nella notte: dieci feriti, due sono gravi. Serve l'eliambulanza per un 70enne

CAMERINO - Un grave incidente è avvenuto ieri poco dopo le 22 a Camerino: coinvolte tre auto che trasportavano dieci persone. Quattro sono rimaste ferite, due in maniera piutossto seria, per un 70enne è stato necessario il trasporto in eliambulanza a Torrette.

L'incidente è avvenuto, per cause ancora al vaglio delle forse dell'ordine, sulla Provinciale 132 Camerino-Sfercia. Immediato l'intervento dei Vigili del fucuo e dei soccorritori. Due feriti, i più gravi, sono stati portati a Torrette, si tratta di un 70enne, trasportato dall'eliambulanza, e di un 29enne. Meno gravi le condizioni di due donne, una 72enne ed una 26enne, ricoverate all'ospedale di Camerino.