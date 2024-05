CIVITANOVA Passa il Giro d’Italia, scuole chiuse. Domani quasi tutto il territorio comunale sarà interessato dal transito dei corridori, dal litorale fino a Civitanova Alta, per cui è stata emessa l’ordinanza che disciplinerà il traffico dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio. Inoltre il sindaco ha firmato anche l’ordinanza per sospendere l’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città (esclusi di asili nido). Questo perché l’uscita dei ragazzi dalle scuole è concomitante con il passaggio della carovana rosa, periodo in cui è in vigore il blocco del traffico. Anche il trasporto pubblico e scolastico sarà sospeso, per cui nella fascia oraria in questione il ritorno a casa degli alunni sarebbe problematico: non possono essere ripresi dai genitori, non possono usare mezzi propri sulle strade e non possono prendere i bus.

Il tragitto

Questo il percorso in cui passeranno i corridori provenienti da Porto Sant’Elpidio: imbocco in via Aldo Moro dalla statale 16, quindi prosecuzione in via Montenero e sul lungomare Piermanni, poi via Santorre di Santarosa e svolta su viale Matteotti. Da qui i ciclisti proseguiranno sul lungomare nord fino al sottopasso Broccolo da dove imboccheranno via Marco Polo verso Civitanova Alta. Una volta percorsa la strada provinciale del Palazzaccio, la svolta a destra verso il Pincio e Montecosaro. Secondo la cronotabella del Giro, l’arrivo a Civitanova (in via Moro) del gruppo è previsto tra le 13.36 e le 13.45 (a seconda della media che terranno); il passaggio sul sottopasso Broccolo tra le 13.43 e le 13.50; l’arrivo a Civitanova Alta tra le 13.49 e le 13.56. Lungo questo percorso, sarà vietata la sosta a partire dalle 7 mentre il traffico sarà bloccato da due ore e mezza prima del transito della gara. In questa fascia oraria, queste le deviazioni al traffico: in uscita dalla superstrada 77 obbligo di svolta verso Ancona alla rotatoria; dalla statale 16 chi transita in direzione sud sarà fatto deviare sulla superstrada; chiusura di via Aspromonte in ingresso dalla statale 16; per chi percorre viale Vittorio Veneto, obbligo di svolta sul vialetto di piazza XX settembre o in via Santorre di Santarosa in direzione sud; a Civitanova Alta, deviazione verso la zona industriale B per chi percorre la provinciale delle Vergini e in viale della Rimembranza per chi arriva da via Corridoni.

La festa

Il Giro d’Italia, però, è anche festa. La Carovana pubblicitaria si fermerà a Civitanova alle 11.30 davanti alla chiesa di Cristo Re (piazzale Scorolli) dove, per una ventina di minuti, è prevista la distribuzione di gadget e l’animazione tra musica, balli, giochi e mezzi scenografici. «Ci attende una bella mattinata di festa – ha detto l’assessore allo sport Claudio Morresi – una importante vetrina per Civitanova che ha una lunga tradizione ciclistica. Sarà una grande festa anche per i bambini».