CIVITANOVA - Infastidisce i passanti in pieno centro, addosso aveva un coltello. Bloccato dalla polizia e portato in commissariato. Allarme in pieno centro a Civitanova. L’episodio è avvenuto l’altra notte, in piazza XX Settembre. L’allarme è scattato intorno alle ore 3, quando sono arrivate alle forze dell’ordine dopo alcune segnalazioni che riferivano di un uomo, italiano, che armato di coltello infastidiva i passanti.

La scena non è passata inosservata e qualcuno, temendo potesse succedere qualcosa di serio, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono immediatamente arrivate una Volante del commissariato di polizia e, in supporto agli agenti, anche una macchina dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. L’uomo è stato individuato e bloccato. Alla fine, è stato condotto presso gli uffici del commissariato di polizia per i vari accertamenti del caso. La settimana scorsa, sempre in piazza XX Settembre, un uomo russo era stato aggredito per motivi sconosciuti da un gruppetto di tre o quattro uomini. Secondo quanto ha riferito la vittima, stava andando a prendere un gelato quando è stato avvicinato da quei soggetti, che hanno cominciato a colpirlo al volto e alla testa. L’uomo era stato soccorso e portato all’ospedale in condizioni serie. Da chiarire i contorni della vicenda.