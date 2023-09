PORTO SANT’ELPIDIO - Ennesimo furto di e-bike in centro, questa volta nei pressi di una gelateria. Si parla ormai di almeno 10 furti di bici al giorno, una vera e propria epidemia. L’unica consolazione è che con la fine dell’estate ci saranno meno bici in giro. «È mai possibile - si legge in un post sui social - che questi ladri possano scorrazzare liberamente indisturbati? Possibile che non si possa risolvere questo problema? A rubare, lo sanno tutti, sono sempre i soliti due-tre balordi e la speranza è che vengano acciuffati presto». Purtroppo il problema è stato molto sentito durante tutta la bella stagione.

Molti furti si sono registrati in particolare fra la stessa Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio e nel mirino dei ladri ci sono mezzi molto costosi, sia per la presenza in zona di molti ciclisti amatoriali che vanno in bici in carbonio di ultima generazione del costo anche di 7-8mila euro sia per la diffusione sempre più massiccia delle e-bike che, anche per i modelli più economici, superano i 2mila euro. Purtroppo è difficile parcheggiare in sicurezza questi mezzi. Anche chi li lega con le catene più pesanti non può stare tranquillo visto che i ladri vanno in giro con attrezzi appositi capaci di tagliare i materiali più duri. Si sospetta che gran parte dei mezzi finisca poi nella vicina Lido Tre Archi dove ci sarebbe un vero e proprio deposito di bici rubate. Appena arrivano qui vengono smontate e vendute a pezzi e quindi se non si riesce a pizzicare subito il ladro è poi difficile ritrovare il mezzo rubato.