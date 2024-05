FERMO - Tre uomini arrestati dai carabinieri di Fermo: hanno "conti in sospeso" con la giustizia, dopo che le condanne (per droga, violenza e soldi falsi) sono diventate definitive.

I Carabinieri della Stazione di Porto Sant'Elpidio hanno arrestato un pregiudicato ucraino di 33 anni, residente nella città. L'uomo dovrà scontare una pena di 4 mesi e 24 giorni di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel 2022 a Civitanova Marche. È stato rinchiuso nella casa circondariale di Fermo. A Montegranaro invece i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un giovane di 26 anni di origini egiziane, residente a Montegranaro. Deve scontare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violazione al foglio di via obbligatorio e resistenza a pubblico ufficiale, commessi tra il 2017 e il 2019 in varie località delle Marche. Infine a Fermo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un pregiudicato di 67 anni di Civitanova Marche. L'uomo deve scontare una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, commesso a Civitanova Marche nell'anno 2013. L'arrestato, anche percettore del cosiddetto “reddito di inclusione” è stato trasferito presso la casa circondariale di Fermo.