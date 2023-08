PORTO SANT’ELPIDIO - Ennesimo furto di una bicicletta a Porto Sant’Elpidio ma non è un problema tutto elpidiense questo, diciamo che abbraccia la costa fermana. Dalla notte di Ferragosto alla notte di Elettra Lamborghini, in otto giorni, sono sparite l’e-bike da 3mila euro, una bicicletta da passeggio, una bici da corsa e un’altra e-bike, oltre a un monopattino. Furti avvenuti a Porto Sant’Elpidio e a Porto San Giorgio, un valore complessivo di 9mila euro circa.

Il comparto

Sono furti che hanno come vittima l’intero comparto delle biciclette, non solo i diretti interessati, perché una situazione del genere scoraggia l’acquisto ed è tanto più deleteria in un contesto come l’attuale, con l’impennata della domanda e il trend crescente delle piste ciclabili e le politiche per sviluppare la mobilità dolce. Si può ipotizzare, a questo punto, che dietro a questi furti a ripetizione ci sia una banda ben organizzata, in grado di portare via la preziosa e ingombrante refurtiva nel poco tempo a disposizione. Sta prendendo piede in Italia un mercato di biciclette elettriche usate e in questo contesto si inserisce il mercato nero di biciclette rubate. L’ultima e-bike è sparita ieri notte dal parcheggio del centro, quello tra la chiesa grande e la scuola elementare Pennesi. Naturalmente una bici di quel valore era stata bene incatenata ma non è servito a niente, il proprietario non l’ha ritrovata più. A Porto Sant’Elpidio è allarme con l’ennesimo colpo messo a segno ma due giorni fa a una turista era stata rubata la bici da passeggio mentre lei era a farsi i capelli, aveva lasciato la due ruote al parcheggio vicino al negozio e quando è uscita non c’era più.

I mezzi

Non solo bici ma anche monopattini, nella notte di Ferragosto un ragazzo di Porto Sant’Elpidio è stato aggredito da quattro soggetti che gli hanno portato via il monopattino, 500 euro di valore. Il giovane è stato inseguito al viale della Vittoria e circondato dai quattro balordi che gli hanno sottratto il mezzo. A Porto San Giorgio vittima di furti del genere nei giorni scorsi è stato un medico, che nel giro di una settimana si è visto rubare una bicicletta da corsa e una e-bike di 5mila euro di valore a Porto San Giorgio per cui riferisce il professionista «tutti parlano sempre di Lido Tre Archi ma i furti ci sono anche a Porto San Giorgio, sicuramente dietro alle biciclette c’è una banda bene organizzata».