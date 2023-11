PORTO RECANATI Forzano la serranda del garage e rubano due e-bike con i rispettivi caricatori. Bottino dal valore di circa 7mila euro. Il colpo sabato pomeriggio a Porto Recanati. A denunciare quanto accaduto è la proprietaria - che ha scritto anche un post sui social - per mettere in guardia gli altri cittadini. «Le due e-bike erano nel garage, i malviventi hanno forzato la serranda e sono entrati». Una volta dentro hanno preso le due biciclette elettriche e i rispettivi caricatori.





«Il valore è di 7mila euro - dice la proprietaria -. Hanno rubato anche il mio caricatore che era in uno. Quello che mi fa rabbia è che sono entrati in garage per portarle via. Avrei capito se le avessi lasciate incustodite in strada, ma questa è anche violazione della proprietà privata. È bene che tutti stiano attenti perché per come hanno agito crediamo che abbiano seguito i nostri movimenti e le nostre abitudini. Questa è la cosa che più mi fa paura, perché per prendere anche i caricatori significa che ci hanno sbirciato prima». Si tratta di una e-bike front marca Bianchi di colore nero e celeste e una Cannondale full modello Moterra gialla e rossa.

È stata sporta denuncia ai carabinieri di Porto Recanati.

L'appello

«Purtroppo il mio appello non servirà a nulla - aggiunge la proprietaria - ma è importante che ci aiutiamo tra vicini, controlliamoci a vicenda, non per la chiacchiera paesana, ma per la nostra tutela. Vivere nella paura e nella titubanza non è sinonimo di libertà. Un furto è una libertà violata». Tanti i messaggi di vicinanza alla donna e la rabbia dei residenti per quanto accaduto. Stando a una prima ricostruzione, i malviventi potrebbero aver agito di giorno: «Probabilmente all’ora di pranzo - spiega la vittima - a quell’ora mio padre, che abita di fronte casa nostra, non c’era e anche noi eravamo fuori. Ce ne siamo accorti nel pomeriggio». Subito allora è partito l’allarme ed è stata presentata denuncia. Non si sa nemmeno se i malviventi abbiano portato via le due e-bike con un mezzo o salendo sulle due ruote come se nulla fosse, senza dare nell’occhio. Indagano i carabinieri di Porto Recanati per risalire agli autori del furto.