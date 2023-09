PORTO SANT’ELPIDIO - Ennesimo furto di biciclette, stavolta è accaduto in un negozio, fuori dal locale erano in esposizione alcune bici elettriche e il ladro ne ha rubata una del valore di 2.500 euro. Inseguito dal proprietario, si è scoperto che risiede a Lido Tre Archi. Le telecamere hanno ripreso il ladro mentre è in azione, si tratta di uno straniero, un nordafricano. In base ai dati forniti dalle forze dell’ordine, il problema è di portata nazionale non locale, quest’estate si è registrato un aumento del 140% di furti di bici. Non bastano più antifurti e rastrelliere.



L’analisi



Uno studio del Registro italiano bici analizza il fenomeno in 26 città campione e risulta l’impennata di furti delle protagoniste della nuova via dello sviluppo. Le amministrazioni comunali installano le rastrelliere blocca telaio che a malapena riducono questi furti dell1/2%. Purtroppo a farla da padrone sono le bande organizzate. A Porto Sant’Elpidio nei mesi estivi si è registrato un sensibile incremento di furti di bici sul lungomare ma anche nei portici dei palazzi, perfino all’interno dei condomini e adesso persino fuori dai negozi di biciclette. Spesso le persone non denunciano e in qualche caso scatta la giustizia fai da te, persone che vedono il ladro in azione e lo inseguono nella speranza di riprendersi l’oggetto smarrito, con tutti i rischi e i pericoli che tali azioni comportano.