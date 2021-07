Il centro diventa più sicuro: i poliziotti sfrecceranno in sella alle bici elettriche donate dai privati

ASCOLI - Agenti della polizia in bicicletta per le vie del centro cittadino. Sono state presentate ieri mattina in piazza Simonetti le ebike che faranno parte del parco veicolare dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. Gli agenti avranno così la possibilità di garantire i servizi di pattugliamento e sicurezza anche nei luoghi più angusti del centro, tra le caratteristiche rue della città delle cento torri che altrimenti sarebbero difficili da poter raggiungere per le pattuglie in auto.



I commenti

Soddisfazione per questa iniziativa è stata espressa anche dal prefetto di Ascoli, Carlo De Rogatis che ha presenziato alla cerimonia di presentazione. «Si tratta di uno strumento utile per il controllo soprattutto nelle strade strette - ha evidenziato -. Si tratta di un ulteriore strumento a disposizione dei poliziotti per contrastare il crimine in città e la pedalata assistita sarà d’ausilio per gli agenti che svolgeranno il servizio». Soddisfazione è stata espressa anche dal questore di Ascoli. «Quella delle biciclette elettriche è una soluzione che è stata adottata anche in altre città d’Italia - dice il dottor Alessio Cesareo -. Potranno essere utilizzate anche nel corso di particolari eventi ma anche quotidianamente per pattugliare le vie del centro storico. Si tratta di un ulteriore servizio di prossimità che sarà utile per continuare a garantire la sicurezza dei cittadini». Il questore di Ascoli ha voluto ringraziare il presidente della Fondazione Carisap, Angelo Davide Galeati, e l’amministratore delegato dell’Italpannelli, Filippo Latini, che hanno donato le e-bike mostrando sensibilità e alto senso civico.



I controlli

Le biciclette con pedalata assistita sono efficaci ed ecologiche, saranno impiegate già dai prossimi giorni, per il controllo del territorio anche per quanto riguarda i pattugliamenti per il rispetto delle norme sul contenimento dei contagi da covid-19 ed in particolare nei servizi di prossimità nel centro storico di Ascoli che, in relazione alla sua pianta medioevale ed alle sue caratteristiche rue, si presta perfettamente ad un servizio effettuato con l’ausilio delle biciclette elettriche, garantendo controlli capillari nel contrastare l’attività criminosa tra le quali anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla presentazione hanno inoltre partecipato anche i rappresentanti della guardia di finanza e dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA