Spaccano la vetrina e rubano attrezzatura da ufficio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Spaccano una delle vetrine secondarie con un sasso, probabilmente tra domenica e lunedì scorso, e rubano solo qualche attrezzatura da ufficio: ad essere visitata dai ladri, stavolta, è stata l’agenzia assicurativa Assiglobal che si trova lungo la strada Fermana, poco prima dell’area della lottizzazione.La scoperta l’hanno fatta ieri mattina le dipendenti dell’agenzia Amissima Assicurazioni, al momento di riaprire per attendere i clienti. «Erano circa le otto e tre quarti – racconta una di loro – quando sono arrivata per la riapertura. Ho visto subito come era messo il vetro. E per fortuna che la striscia di plastica con il logo ha tenuto, altrimenti tutta la vetrata sarebbe venuta giù». Il valore della merce portata via ammonterebbe a circa mille euro.