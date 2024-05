FERMO Indagini a tutto campo dei carabinieri dopo l’allarme dell’altra notte con i roghi delle auto. Per ora il bilancio delle indagini è di un uomo agli arresti domiciliari e altri due in fuga dopo un tentato furto in un calzaturificio di Montegranaro. Furto che potrebbe appunto essere collegato ai successivi incendi avvenuti nel Fermano. I militari dell’Arma stanno infatti indagando anche sui roghi delle otto auto tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, come pure sulle possibili correlazioni tra gli incendi e il tentato colpo nel calzaturificio.

L’allarme

Nella notte tra mercoledì e ieri gli stessi carabinieri e i vigili del fuoco erano stati chiamati a intervenire poco dopo la mezzanotte per i due incendi che si sono verificati nell'arco di circa mezz'ora. Otto in tutto le auto interessate dalle fiamme, ma circa due ore prima i carabinieri erano intervenuti a Montegranaro dove era scattato l'allarme anti-intrusione in un calzaturificio di Villa Luciani. Arrivati sul posto insieme alla vigilanza privata, i carabinieri avevano arrestato un uomo mentre gli altri due erano riusciti a scappare. Subito sono scattate le ricerche e dopo un paio d'ore sono divampati gli incendi. Gli investigatori dell'Arma stanno lavorando per verificare se ci siano correlazioni tra il tentato colpo e le fiamme. Nel frattempo per l'uomo fermato il giudice ha convalidato l'arresto, disponendone i domiciliari nella sua residenza in Puglia. Sono tuttora in corso le indagini per dare un nome e un volto ai due uomini in fuga e di sicuro potrebbero essere di aiuto anche le telecamere della zona che di certo sono riuscite a inquadrare l’auto dei fuggitivi e nello stesso tempo a fornire elementi utili alle indagini sui roghi. Un lavoro di raffronto fra tutti gli elementi a disposizione, a partire ovviamente dall’uomo bloccato durante il blitz a Montegranaro che potrebbe fornire notizie utili sull’identità dei due complici. Ora, come detto, si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in provincia di Foggia.