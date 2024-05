SAN BENEDETTO I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto sono dovuti intervenire nella cittadina rivierasca per una fuoriuscita di gas. È successo in via Calatafini, nell'incrocio con via Roma. La chiamata è arrivata al 115 domenica mattina intorno alle 6.30 effettuata da alcuni passanti che hanno sentito lo sgradevole odore di gas, ma sembra che anche negli appartamenti qualcuno stava per segnalare il problema, dato che il gas sembrava non arrivare normalmente.

La rottura

La rottura infatti ha interessato il tronchetto di una tubatura esterna ad un palazzo in cui passa il gas per le abitazioni dello stesso. I vigili del fuoco hanno così messo in sicurezza la zona e provveduto a isolare la parte danneggiata dell'impianto di erogazione, e nel frattempo è stata allertata anche la ditta che si occupa di riparare il guasto, che subito ha inviato gli operai per riparare la tubatura, senza che il danno provocasse gravi conseguenze. Si è pensato in un primo momento che la rottura fosse stata provocata da un mezzo in manovra che aveva urtato il tubo, ma un uomo che aveva lasciato legata proprio lì la sua bicicletta e non l'ha ritrovata ha capito che il danno potesse essere stato causato per rubare il suo mezzo a due ruote. I

La bici sparita

I vigili del fuoco infatti, e anche i passanti che hanno segnalato il guasto, hanno spiegato che non c'era nessuna bicicletta legata alla tubatura. Il danneggiamento sarebbe quindi nato durante il tentativo di furto del mezzo. Nel momento in cui i malviventi hanno tranciato la catena con le tenaglie per impadronirsi della bicicletta avrebbero rotto anche il tronchetto. Non si conosce ovviamente l’autore del furto, e la denuncia è stata fatta contro ignoti. Verranno visionate le videocamere di sicurezza presenti in zona in quanto è stato commesso un reato, e se il danno fosse stato più importante le conseguenze della rottura sarebbero state maggiori.