PORTO SAN GIORGIO Affaire Lega. Dopo le dimissioni della segretaria del partito cittadino Giulia Marinangeli, scaturite dal mancato invito ad una cena elettorale per la candidatura di Mirco Carloni alle Europee e di cui abbiamo riferito ieri, sono seguiti i maldipancia all'interno del partito. Tra l’altro nel partito c’è lo zio Marco Marinangeli, consigliere regionale. E nel frattempo sale sul Carroccio Carlo Del Vecchio, ex assessore a Porto San Giorgio, e da sempre esponente del centrodestra cittadino.

I dubbi

Sulla questione del mancato coinvolgimento alla cena elettorale, Alan Petrini, coordinatore provinciale della Lega, si è detto dispiaciuto ed è intervenuto sul caso nel tardo pomeriggio di ieri: «Mi spiace leggere - si rimarca - quanto detto sia dal consigliere regionale Marco Marinangeli che dalla segretaria comunale di Porto San Giorgio Giulia Marinangeli perché per entrambi nutro molta stima sia dal punto di vista politico che personale. Tengo a precisare con forza che la cena di sabato sera non è starta organizzata dalla Lega, bensì da un imprenditore esterno al partito che si è reso disponibile ad allestire un evento in supporto della candidatura dell'onorevole Mirco Carloni alle elezioni Europee previste per 8 e 9 giugno, al quale personalmente sono stato invitato insieme al vicesegretario regionale Mauro Lucentini».

La scelta

«Abbiamo entrambi ritenuto opportuno partecipare. Sul motivo perché l’organizzatore non abbia esteso gli inviti, oltre ad essere una questione che non ci riguarda, penso sia un aspetto che si dovrebbe chiarire direttamente con lui. Personalmente ritengo invece che tutti gli eventi che vengono organizzati per portare consensi alla Lega ed ai nostri candidati vadano colti e valorizzati, piuttosto che demonizzarli e rendere vani i molti sforzi che quotidianamente si fanno».

La chiosa

Petrini ha concluso sottolineando che «chi ricopre ruoli istituzionali e politici ha soprattutto il dovere di organizzare eventi per i nostri candidati e far cresce la Lega, invece troppo spesso si notano consolidate pratiche che portano a puntare il dito su determinate questioni». Per Petrini è sbagliato «essere presenti solo per sottolineare le cose che non vanno, questo non porta da nessuna parte».

Il sostegno

«A questo partito e a Matteo Salvini, ora più che mai, servono militanti e sostenitori che si rimbocchino le maniche e che si spendano per i territori ma più di ogni altra cosa, servono uomini e donne uniti, con l’unico obiettivo di mettere i cittadini ed il paese al primo posto. Colgo l’occasione per informare che il prossimo evento che la Lega provinciale di Fermo organizzerà, in supporto dei candidati, è previsto in una zona baricentrica come Montegiorgio domenica prossima presso il ristorante Oscar & Amorina alle 19 ed ovviamente, come sempre, verrà coinvolta tutta la filiera di partito».