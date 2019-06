Temperature roventi e afa record, ma in stazione scatta il "piano neve"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Afa record, temperature che dallano introno ai 40 gradi e anziani che boccheggiano? Sarà anche vero, ma non per tutti. Ad andare in controtendenza il tabellone sugli orari dei treni alla stazione di Porto San Giorgio dove ieri è comparsa la scritta “Oggi verrà attivato il piano neve e gelo”. Di certo sono rimasti indietro. O, chissà, sono troppo avanti.