Con un'afa record il pericolo zanzare è in agguato. Ecco i trucchi per non farsi pungere

Con un'estate torrida che non dà tregua, le zanzare sono tornate all'attacco. Ma da cosa sono attratte e come evitare che ti pungano? Le zanzare sono attratte principalmente da un mix di composti che vanno a creare un odore personale e dall'anidride carbonica generata dal respiro. Cambiando, però, alcuni comportamenti è possibile sfuggire alle loro pizzicature.

Boom di zanzare, l'allarme di Bassetti: «Alto rischio di malattie infettive, anche gravi come la malaria»