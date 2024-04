Ancora pioggia: allerta meteo gialla lunedì su tutta la costa marchigiana. Il 25 aprile sarà molto instabile

Prepariamoci: dopo il sole di oggi (nonostante l'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni), torna prepotente la pioggia. Prevista per domani lunedì 22 aprile 2024 una allerta gialla per precipitazioni via via più intense lungo tutta la costa marchigiana.

L'evoluzione

La formazione di una nuova depressione nel mar Tirreno darà luogo al transito di una struttura frontale a carattere caldo nella giornata di lunedì che darà luogo a precipitazioni deboli e diffuse. Dal pomeriggio la persistenza di convergenze, in particolare lungo la bassa collina e la costa, di flussi sud orientali in mare e sud occidentali nell'interno, darà luogo a locali intensificazioni dei fenomeni che diverranno a carattere di rovescio o di temporale, in esaurimento dalla serata.

La tendenza

Lieve instabilità pomeridiana per le giornate di giovedì 25 aprile e venerdì con miglioramento per il fine settimana