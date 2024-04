ANCONA Un tesoretto di quasi 16 milioni da utilizzare per costruire o acquistare nuovi appartamenti e avviare interventi di manutenzione. Sono le risorse derivanti da vendite del patrimonio edilizio disposte da Erap Marche, che di recente la giunta regionale ha deciso di impiegare secondo un piano di reinvestimento dei proventi da alienazioni che aumenterà e migliorerà la dotazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle province di Ancona, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.

Il patrimonio

Le risorse, che ammontano per la precisione a 15.859.056 euro, vanno reinvestite per legge, come spiega in una nota l’assessorato regionale all’edilizia residenziale pubblica, «per incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo (mediante interventi di nuova costruzione, acquisto-recupero, manutenzione) o per ripianare eventuali situazioni di deficit finanziario di Erap Marche».

La proposta di reinvestimento presentata dall’ente regionale per l’abitazione pubblica, votata poi dalla giunta regionale, andrà a sostenere un piano di investimento più ampio che prevede l’impiego maggiore di risorse nella provincia di Ancona, dove 7.030.000 euro saranno destinate all’acquisto di alloggi da destinare a edilizia agevolata, altri 700mila per nuove costruzioni di alloggi erp in edilizia sovvenzionata, 3,1 milioni per l’acquisto/recupero di alloggi erp in edilizia sovvenzionata e 400mila in interventi di manutenzione di alloggi Erap.



Il Peep Collevario



Nella provincia di Macerata 3.478.927 eurosono stati destinati per la costruzione di 12 alloggi erp di edilizia sovvenzionata su area del Comune di Macerata, il lotto 2 Peep in località Collevario, mentre al completamento del lotto 3 dello stesso Peep, che prevede 14 alloggi di edilizia agevolata, sono destinati 2.097.540 euro. Altri 100mila euro andranno destinati a interventi manutentivi di alloggi di proprietà o in gestione all’Erap.



Alla provincia di Fermo sono destinati 1.650.000 euro per l’acquisto di alloggi (con eventuale recupero) da destinare a edilizia sovvenzionata, mentre per Pesaro Urbino sono stati decisi interventi manutentivi per gli alloggi Erap per un costo di 1,5 milioni. Gli interventi di nuova costruzione e di acquisto (con o senza recupero) dovranno essere localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa o capoluogo di Provincia, oppure nei Comuni con oltre 25.000 abitanti e in quelli degli ambiti territoriali sociali, «a condizione che il Comune sia dotato di graduatoria valida e il numero degli alloggi da realizzare o acquistare o recuperare non sia superiore al numero delle domande inevase presenti in graduatoria con punteggio maggiore di quattro».



Tra i comuni destinatari degli interventi anche quelli che presentino graduatorie aggiornate per l’assegnazione di alloggi erp con almeno 50 domande insoddisfatte. I Comuni confinanti o dello stesso ambito territoriale sociale, per soddisfare i requisiti e sommare il numero di domande inevase, possono costituire forme associative per destinare gli alloggi a beneficio dei concorrenti presenti nelle graduatorie di assegnazione dei Comuni aderenti, in proporzione al numero delle domande inevase o in base a criteri concordati tra i Comuni.