ASCOLI Con il progetto esecutivo in tasca, ora Erap e Arengo procedono verso la realizzazione di nuovi alloggi popolari anche a Palazzo Cornacchietto, ovvero l’immobile comunale che si trova tra via Cairoli e rua della Cisterna, in pieno centro. Un intervento che si porterà avanti grazie all’importante finanziamento ottenuto col bando Pinqua per un investimento previsto di 730mila euro.

I nuovi alloggi

L’intervento a Palazzo Cornacchietto prevede la realizzazione di tre nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il prossimo passaggio che sarà, per l’appunto, l’avvio della gara di appalto. L’opera sarà gestita dall’Erap grazie a specifico accordo con l’amministrazione comunale. Questi tre nuovi alloggi, in realtà, vanno ad inserirsi in un quadro più ampio degli interventi finanziati col Pinqua che prevede complessivamente 12 nuove abitazioni popolari tra Palazzo Cornacchietto, l’ex caserma dei carabinieri tra via Manilia e corso di Sotto e l’ex caserma dei vigili del fuoco in corso Mazzini. In questo modo il sindaco Marco Fioravanti intende ampliare il numero di alloggi a canoni calmierati che l’Arengo metterà a disposizione per ripopolare la città. A Palazzo Cornacchietto è prevista una ristrutturazione dell’immobile per predisporlo ad accogliere tre alloggi popolari in pieno centro storico, in rua della Cisterna, in una zona di interesse storico-culturale. Il secondo cantiere che dovrà partire, invece, riguarderà l’ex caserma dei carabinieri tra via Manilia e corso di Sotto. Anche in questo caso si tratterà di una ristrutturazione di tre alloggi popolari, ugualmente in una zona di interesse storico-culturale. Il costo previsto e finanziato è di 154mila euro. Infine, altri sei alloggi popolari verranno realizzati nell’ex caserma dei vigili del fuoco in corso Mazzini, sempre in una zona di interesse storico-culturale, attraverso specifica ristrutturazione. In questo caso l’investimento previsto è di 300mila euro.

Accordo con l’Erap

Dopo aver siglato un protocollo nella fase di presentazione del progetto per la qualità dell’abitare, Arengo ed Erap – anche al fine di rispettare il cronoprogramma indicato a livello ministeriale – sono entrati nella fase concreta degli interventi previsti per realizzare nuovi alloggi popolari in centro storico per tamponare quella che è a tutti gli effetti un’emergenza, come confermano le circa 250 richieste ammesse (con quasi 80 escluse) nella specifica graduatoria comunale. L’accordo ha portato, quindi, a siglare una convenzione con la quale sarà l’Erap a seguire direttamente tutta la fase procedurale per sbloccare la riqualificazione e destinazione a nuove abitazioni a basso canone nelle due ex caserme di carabinieri e vigili del fuoco e a Palazzo Cornacchietto. L’ente, infatti, si occuperà sia delle progettazioni definitiva ed esecutiva per gli interventi che delle successive gare di appalto. Ed in tal senso, è stata già definita la progettazione esecutiva proprio per Palazzo Cornacchietto che ora consentirà l’avvio della procedura di gara.