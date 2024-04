ANCONA Più che di “personaggi in cerca di autore”, qui parliamo di “case che cercano affittuari”. E magari fossero soltanto sei, come i protagonisti del testo pirandelliano. Perché mentre la crisi economica falcidia il potere d’acquisto delle famiglie, anche nelle Marche sono centinaia gli alloggi popolari sfitti. Molti dei quali, ed è questo il dato incredibile, già ristrutturati ed in attesa di un inquilino.



L’aggiornamento

I numeri arrivano dall’Erap, l’Ente regionale per l’edilizia pubblica, e arrivano fino a gennaio 2024, visto che queste tabelle vengono aggiornate periodicamente. Su circa 16mila alloggi gestiti nel territorio, quasi 1.500 hanno gli scuri abbassati. Partiamo da quelli che sono stati sottoposti alle necessarie attività di ristrutturazione e che Erap ha quindi messo nelle disponibilità dei Comuni, che però arrancano nel perfezionare le graduatorie per l’assegnazione. La Provincia di Ancona fa la parte del leone: su 6.200 alloggi Erap censiti, 339 risultano pronti, chiavi in mano, ma non ancora affidati ad una famiglia. Poi c’è Macerata, che su 3100 alloggi ne registra 59 in questo limbo. A pari merito con Fermo, che però parte da 1200 sistemazioni. Poco sotto troviamo Pesaro Urbino, 55 alloggi su poco meno di 3300. Chiude la classifica la provincia di Ascoli Piceno, forte di 2100 alloggi e soli 17 appartamenti in attesa di padrone.

Mancano i fondi

Un campionato a parte lo giocano poi quelle abitazioni che necessiterebbero di un bel ritocchino ma per le quali non ci sono ancora i fondi. Nelle Marche, in totale, sono 906. Prima per rotto della cuffia è Pesaro Urbino coi suoi 283 alloggi in cerca di un finanziamento, seguita dai 222 di Macerata, dai 157 di Ascoli, dai 123 di Ancona e dai 121 di Fermo. Appresa anche questa informazione, torniamo sul tavolo delle percentuali. E vediamo come, ad oggi, le case in cerca di padroni siano praticamente 1500, poco meno del 10% del gran totale. Qualcosa, per fortuna, si sta muovendo. «Ci sono molte altre partite aperte e che stiamo sbloccando in tutto il territorio provinciale e regionale, mettendo a terra oltre 100 milioni di investimenti nel 2024 tra manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni e nuove costruzioni per garantire un alloggio agli aventi diritto» spiega Saturnino Di Ruscio, presidente di Erap. Nei giorni scorsi, ad esempio, 19 alloggi sono stati consegnati tra Mercatino Conca e a San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro Urbino. Sempre nel nord delle Marche, risale a qualche giorno fa l’annuncio di 16 milioni di euro in interventi per 98 alloggi.

Il quartiere ex Iacp

Qualcosa si muove anche ad Ancona, nel quartiere ex Icp di via Marchetti. Si è finalmente sbloccata l’impasse sui lavori di ristrutturazione di alcune palazzine di edilizia agevolata dopo la mancata cooperazione dei privati proprietari di parte degli stabili. «Il consiglio direttivo, fin dal suo insediamento, si è occupato di mettere in atto tutte le azioni possibili per completare i lavori di manutenzione degli alloggi e per renderli disponibili all'assegnazione a cura dei comuni - spiega Di Ruscio -. Abbiamo un'interlocuzione continua con i sindaci per far sì che possano accelerare le procedure».