ASCOLI Impalcature e gru pronte per sbloccare gli interventi di riqualificazione energetica e rinforzo strutturale per quattro edifici, tra il capoluogo e altre zone della provincia, al fine di rendere poi disponibili 98 appartamenti, in 18 mesi, con un finanziamento di 16,5 milioni. Un’operazione importante, dunque, per rispondere all’emergenza casa, che ora diventa possibile. «Decisiva per questo intervento – sottolinea il presidente Erap Marche Saturnino Di Ruscio – è la proroga del superbonus per gli interventi nei Comuni del cratere, promossa dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli, perché consentirà di facilitare ed accelerare i processi di ricostruzione nei territori colpiti, beneficiando di specifici vantaggi fiscali e di sostegno economico fino alla fine del 2025. In caso contrario questi lavori sarebbero rimasti bloccati».

Cantieri per gli alloggi

Il presidio Erap di Ascoli, dal punto di vista operativo, attraverso il proprio settore lavori e manutenzione, sta validando il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori che prevede l’esecuzione di quattro differenti interventi in altrettanti edifici. Nel dettaglio, si tratta del grattacielo in largo delle Camelie 11 ad Ascoli per un investimento complessivo di 11,2 milioni e 18 mesi di tempo dall'inizio dei lavori per realizzare in totale, nel capoluogo, 75 appartamenti. A Roccafluvione, invece, in via Nenni 18, i lavori interesseranno un edificio con 11 appartamenti e lavori per 2,1 milioni di euro e 12 mesi di tempo per la conclusione degli interventi. E ancora, ad Appignano del Tronto l’intervento riguarderà un edificio con 6 appartamenti in via Potenza 9 con lavori da concludere entro 12 mesi per un investimento di 1.6 milioni; a Colli del Tronto in via Marche 16 l’intervento su sei appartamenti costerà 1,5 milioni da realizzare in 12 mesi circa dall'inizio dei lavori. L'operatore economico affidatario dei lavori è un’associazione temporanea di imprese composta dalla Saitec Company srl e dalla Ubaldi Costruzioni Spa.

La prospettiva

«Nel Piceno – conclude Di Ruscio – il presidio territorio guidato dall’ingegner Pandolfi sta facendo un importante lavoro, avviando un gran numero di interventi di edilizia residenziale pubblica danneggiati dal sisma di proprietà Erap Marche. Ci sono molte altre partite aperte che stiamo sbloccando in tutte le Marche grazie alla collaborazione dei consiglieri, mettendo a terra oltre 100 milioni di investimenti nel 2024 tra manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni e nuove costruzioni per garantire un alloggio agli aventi diritto». Una corsa contro il tempo per tamponare un’emergenza alloggi che è sempre attuale viste anche le numerose famiglie in attesa nelle graduatorie.