ASCOLI Arrivano altre assegnazioni di alloggi popolari nella fase conclusiva di validità dell’attuale graduatoria che scadrà il prossimo mese di luglio. Per poi lasciare spazio al nuovo bando che l’Arengo indirà al fine di riformulare un nuovo elenco di aspiranti assegnatari sulla base anche di una rimodulazione del regolamento con alcuni nuovi parametri.

La nuova assegnazione che l’amministrazione comunale è riuscita a sbloccare riguarda nove appartamenti in diverse zone della città e di diverse caratteristiche. Caratteristiche in base alle quali sono state interpellate, scorrendo la graduatoria, le famiglie potenzialmente idonee per potervi abitare (tenendo conto anche del numero di componenti familiari in rapporto alla metratura degli alloggi). In tal senso, sei dei nove alloggi sono stati assegnati, mentre una persona ha rinunciato e altre due non si sono presentate. Quindi, si procederà con lo scorrimento per l’assegnazione dei tre appartamenti rimasti.

I nove alloggi resisi disponibili, di cui sei assegnati e tre da assegnare, si trovano all’interno dei quartieri di Borgo Solestà e di Monticelli. Con superfici che variano dai 45 ai 55 metri quadrati. Le assegnazioni fanno seguito ad altre già avvenute per un totale di 26 alloggi rimessi da poco a disposizione delle famiglie. Per quanto riguarda la prospettiva, sul fronte degli alloggi popolari in città, a luglio non sarà più valida l’attuale graduatoria. Quindi, l’Arengo procederà con il nuovo bando che prevederà anche una serie di parametri e una graduatoria speciale per determinate categorie fragili.

Dal punto di vista temporale, già entro l’estate si ripartirà con l’avvio della presentazione delle nuove domande per poi far seguire la verifica delle stesse e andare, successivamente, a formare la nuova graduatoria, con approvazione finale prevista all’inizio del 2025. Nel frattempo, l’Erap continuerà i lavori finalizzati a recuperare altri alloggi tra quelli che nel frattempo si sono liberati e devono essere ristrutturati. In tal senso, l’ente regionale per l’abitazione pubblica si avvia ad effettuare i lavori sul grattacielo in largo delle Camelie 11, ad Ascoli, per un investimento complessivo di 11,2 milioni di euro e con una tempistica di 18 mesi dall'inizio dei lavori per realizzare in totale, nel capoluogo, 75 appartamenti.