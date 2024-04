ASCOLI Il nuovo corso Trento e Trieste è tornato da ieri, dopo la cerimonia inaugurale, alla sua funzionalità di attraversamento sud-nord anche veicolare e si dota, attraverso una specifica ordinanza comunale, della nuova regolamentazione della sosta lungo tutto il percorso da via XX Settembre fino a piazza Santa Maria intervineas.

Nuove regole che prevedono una ampia fascia del corso, sul lato est e su piazza Simonetti, destinata al carico e scarico di merci (con disco orario per massimo 30 minuti) al servizio delle varie attività commerciali, mentre un tratto sul lato est sarà destinato – ma solo una volta che sarà installata la segnaletica - a 20 stalli a pagamento della Saba (come da convenzione) che, chiaramente, nella fascia serale saranno a disposizione esclusivamente dei residenti, essendo riservato solo a loro il transito sul corso dalle 20.30 alle 7.30 del mattino seguente.

Altri 7 stalli misti sono invece previsti in piazza Santa Maria intervineas. Istituiti anche alcuni parcheggi rosa (per massimo 30 minuti) per donne in gravidanza o con figli molto piccoli sul lato est del corso. Su tutto il lato ovest, invece, è previsto il divieto di sosta. In questi primi giorni si gestirà il tutto con segnaletica provvisoria, in attesa di quella definitiva.

Il divieto di sosta

Per regolamentare la sosta in questa nuova fase di vita di corso Trento e Trieste nella versione riqualificata, l’ordinanza messa a punto dall’Arengo – attraverso il Comando della polizia locale – prevede innanzitutto il divieto di sosta lungo tutto il lato ovest dell’arteria stradale da via XX Settembre fino in fondo, incluso il tratto di piazza Simonetti, ad esclusione di piazza Santa Maria intervineas. Inoltre, il divieto di sosta e di fermata è stato istituito anche lungo il tratto est del corso tra i civici 54 e 58 e anche, fatta eccezione per i veicoli di categoria L, nel tratto tra il civico 52 e il civico 38. Per quanto riguarda piazza Simonetti, divieto di sosta, fatta eccezione per i veicoli in uso alla Prefettura di Ascoli per due stalli posti in prossimità dell’intersezione con via Del Duca, e per i veicoli della Provincia di Ascoli per altri due stalli sul lato est della piazza. Sono tre, invece, gli stalli sulla stessa piazza riservati ai portatori di handicap muniti di permesso europeo.

Il carico e scarico

Tenendo conto della rilevanza per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico per l’approvvigionamento quotidiano delle numerose attività commerciali e di ristorazione del centro, l’Arengo ha disposto una serie di stalli da utilizzare per queste tipologie di operazioni. Dalle 7.30 alle 20.30, sarà riservata la sosta agli autoveicoli per le operazioni di carico-scarico merci, sul corso e sul lato est di piazza Simonetti, con tempo massimo di permanenza di 30 minuti, per la restante porzione escludendo i tratti con sosta vietata e quelli destinati alla sosta a pagamento. Sosta riservata alle operazioni di carico-scarico merci anche nella parte di piazza Santa Maria Intervineas non destinata alla sosta mista.

Parcheggi blu e residenti

Oltre al carico e scarico merci, alcuni parcheggi sul corso, sulla base della convenzione in vigore con la Saba, saranno a pagamento o misti. Per un tratto sul lato est di corso Trieste, sono previsti 20 stalli blu a pagamento, mentre sul lato ovest di piazza Santa Maria Intervineas è previsto l’uso misto (a pagamento e per residenti). Chiaramente, nelle fasce orarie post pranzo dei posti blu, non si dovrà pagare, così come nella fascia serale dopo le 20.30 dove, però, potranno sostare gratuitamente fino alle 7.30 del giorno dopo, solo residenti e autorizzati. Chiaramente, in tal senso si entrerà a regime con la necessaria segnaletica.