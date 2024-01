SENIGALLIA - Riscaldamenti a singhiozzo nel condominio dell’Erap alla Cesanella e 21 famiglie, stremate dal freddo, chiedono il risarcimento. Si sono rivolte all’associazione Codici Ancona. Un problema annoso che non trova soluzione e che, con l’arrivo dell’inverno, si è aggravato. Un disago che si registra negli alloggi a edilizia residenziale pubblica di via del Perugino alla Cesanella, dove negli appartamenti si verifica un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Donna di 34 anni investita e uccisa dal treno Frecciarossa sui binari della stazione di Senigallia



La segnalazione



«Ci siamo attivati su segnalazione di uno degli inquilini del complesso - spiega Massimo Guido Conte, responsabile di Codici Ancona - e la situazione che c’è stata raccontata ci ha lasciato basiti. Per anni l’impianto di riscaldamento è stato spesso fermo e i condomini sono stati costretti a sostenere ripetute spese d’intervento straordinario». La situazione, tuttavia, crea disagi anche quando l’apparecchio è in funzione, in quanto, come riportato in una relazione redatta dai tecnici intervenuti per l’ennesima riparazione, la caldaia è del tipo adatto per gli impianti a pavimento, mentre nel complesso ci sono i termosifoni. «La questione è stata segnalata all’amministratore del condominio all’ente - prosegue - che nell’autunno scorso si era impegnato a sostituire la caldaia. Purtroppo, non è stato fatto ancora nulla. Nel frattempo, è arrivato l’inverno e il freddo. La situazione è grave anche perché nel complesso vivono persone anziane e altre con gravi disabilità. Ci siamo fatti promotori di un’azione legale per tutelare i 39 affittuari del complesso e più della metà ha deciso di unirsi alla nostra iniziativa».



L’assemblea



I referenti dell’associazione hanno partecipato a un’assemblea, a cui hanno preso parte anche il socio fondatore di Codici Ancona, il segretario di Codici Pesaro Urbino e l’avvocato Costantino Larocca, legale dell’associazione. «Nell’occasione è stato deciso di procedere con il ricorso all’autorità giudiziaria per richiedere il risarcimento degli inquilini - informa Massimo Guido Conte. - Un atto, a nostro avviso, necessario in considerazione dei disagi che hanno subito e che, purtroppo, continuano a subire, nonostante, come detto, la problematica si trascini da anni».



La gestione



Erap Marche si è riservata di approfondire il caso. Gli alloggi erano stati consegnati nel 2018 al Comune di Senigallia che, tramite i servizi sociali, aveva provveduto ad assegnarli agli aventi diritto in graduatoria. La gestione dell’immobile è sempre rimasta in capo all’ente, che annuncia una verifica su quanto accaduto. «Farò i dovuti approfondimenti», assicura l’ingegnere Franco Ferri, segretario generale di Erap Marche.