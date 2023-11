SAN LORENZO IN CAMPO - L’amministrazione comunale, dopo l’incontro avuto in Regione relativo allo stato di avanzamento degli interventi del Piano nazionale edilizia abitativa, ha fatto il punto sui 9 appartamenti in via Manzoni, ultimati nel 2019 ma non assegnati, e i 2 a San Vito.

Le comunicazioni

APPROFONDIMENTI IL CASO Lavori alla scuola di San Giorgio non pagati, ingiunzione del tribunale al Comune di Terre Roveresche

Appalto e lavori sono in capo ad Erap, l’Ente regionale per l’abilitazione pubblica, che con una nota spiega la situazione solamente degli appartamenti del capoluogo: «Sui presunti ritardi dell’Erap Marche nel mettere a disposizione dell’amministrazione comunale alloggi di edilizia residenziale pubblica da consegnare ai cittadini si precisa che l’ente ha comunicato lo scorso 12 gennaio all’amministrazione la disponibilità per l’assegnazione degli 11 alloggi di via Manzoni. Il Comune il 22 febbraio scorso ha poi richiesto una ricognizione generale degli ulteriori alloggi eventualmente disponibili per l’assegnazione in esito alla quale, il 7 marzo 2023, l’Erap ha comunicato che erano disponibili per l’assegnazione anche ulteriori 3 alloggi di proprietà comunale ubicati in piazza San Francesco. Il 26 settembre poi, il Comune ha richiesto copia della graduatoria per la mobilità degli inquilini, aggiornata semestralmente dall’Erap Marche, la quale è stata prontamente trasmessa in 48 ore».

I lavori

A breve alcuni lavori: «Nei prossimi giorni si provvederà nuovamente a sfalciare l’erba che in esterno sta invadendo il fabbricato inutilizzato nonché ad effettuare dei piccoli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito delle copiose piogge che in primavera hanno fatto abbassare il livello del terreno dei giardini. Si tratta di lavori di modesta entità che saranno eseguiti in tempi brevi. Ad oggi non vi sono ostacoli all’assegnazione degli alloggi disponibili agli aventi diritto. Erap ha anche provveduto ad anticipare il corrispettivo relativo ai lavori di installazione dell’ascensore liquidando la ditta che ha effettuato i lavori e il collaudo». L’incertezza riguarda il cantiere di San Vito.