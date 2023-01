ASCOLI - Di fronte a un’emergenza casa che anche nel capoluogo piceno - con la complicità di terremoto, Covid e inflazione, in ordine di apparizione - assume sempre maggiore consistenza, Arengo ed Erap tentano di tamponare in qualche modo, in base alle disponibilità, la grandissima richiesta di alloggi popolari.

In questi ultimi giorni si è conclusa l’assegnazione di tutte le abitazioni a canoni agevolati disponibili, complessivamente 24. Un numero che, però, appare solo una goccia nel mare rispetto alle 469 richieste complessive arrivate all’Arengo nello scorso luglio, di cui poi solo 289 ammesse nella nuova graduatoria. In questa fase, quindi, l’amministrazione comunale ha assegnato tutte le case popolari disponibili al momento, mentre parallelamente l’Erap cerca di accelerare per recuperare ulteriori alloggi. E su questo fronte, dopo decenni di attesa, è prevista tra la prossima primavera e l’inizio dell’estate la conclusione degli interventi sui 52 alloggi a Pennile di sotto, per poi avviare il cantiere per i 27 alloggi a Monticelli (anche in questo caso attesi da anni). Mentre, nel frattempo, sono stati stanziati 150mila euro per il recupero, con manutenzione straordinaria, di una serie di appartamenti, in varie zone della città, attualmente vuoti e da poter riassegnare a chi è in graduatoria. Certo è che, con il fronte delle famiglie in difficoltà che si amplia giorno dopo giorno, il problema nel suo complesso resta molto difficile da risolvere.

L'Erap



L’Arengo ha proceduto ad assegnare gli ultimi alloggi popolari dei 24 messi a disposizione dall’Erap, a fronte delle tante famiglie in attesa ed inserite nella nuova graduatoria. Assegnazioni che, nello specifico, hanno riguardato appartamenti in varie zone della città tra cui largo delle Dalie, largo delle Mimose e largo dei Gerani nel quartiere di Monticelli, largo Campania a Pennile di sotto e corso Mazzini in centro storico. Gli alloggi sono stati assegnati tenendo conto delle posizioni nella graduatoria e anche tenendo conto delle superfici disponibili rispetto ai componenti dei nuclei familiari. E ora si guarda avanti, in attesa di nuovi alloggi disponibili. «Come amministrazione, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti, - spiega l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni – abbiamo dato grande importanza alle soluzioni per tamponare il problema casa che resta il più rilevante da gestire. Abbiamo cambiato il regolamento per l’assegnazione degli alloggi e abbiamo anche approvato la nuova graduatoria, con centinaia di famiglie in attesa. In tal senso, oltre a sostenere diverse famiglie nei pagamenti dei canoni di affitto, come amministrazione abbiamo attivato una stretta collaborazione con l’Erap sbloccando anche, col sindaco e anche con il vice sindaco Giovanni Silvestri con delega all’edilizia privata, due questioni come Pennile di sotto e i 27 alloggi a Monticelli. Attendiamo quindi che si possa quanto prima avere altri alloggi disponibili».

Quandi completati 52 appartamenti





Sulle prospettive per andare a rendere disponibili ulteriori appartamenti di edilizia residenziale pubblica, è il responsabile dell’Erap di Ascoli, l’ingegner Ettore Pandolfi, a dare alcune delucidazioni. «Siamo ormai nella fase conclusiva – spiega l’ingegner Pandolfi - per il completamento dei 52 appartamenti situati a Pennile di sotto, attesi ormai da decenni. Di fatto si tratterà di completare alcune sistemazioni esterne e gli allacci, per i quali stiamo attendendo le relative forniture. Quindi quanto prima potremo avere la disponibilità di questi ulteriori alloggi». Alloggi che dovrebbero essere pronti per la prossima primavera o, al massimo, per l’inizio dell’estate. «Inoltre, - conclude Pandolfi - stiamo definendo con la Regione Marche gli ultimi passaggi per poter finalmente partire anche con l’appalto dei lavori per i 27 alloggi nel quartiere di Monticelli. Parallelamente, abbiamo stanziato la somma di 150mila euro per effettuare una serie di manutenzioni straordinarie di altri appartamenti che si trovano attualmente inutilizzati da poter riassegnare alle famiglie in graduatoria». Tutto ciò sperando che, nel frattempo, si attenui la tendenza che vede sempre più famiglie ascolane trovarsi in serie difficoltà economiche e non poter fra fronte alle spese.