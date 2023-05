FERMO Prime assegnazioni di alloggi popolari in questi giorni agli aspiranti assegnatari che fanno parte della graduatoria definitiva formulata e approvata dalla commissione alloggi popolari. Una graduatoria che fa seguito all’avviso pubblico del 2021 per il quale erano giunte agli Uffici Comunali circa 200 domande. Alloggi che si sommano ai 120 già assegnati in questi anni dall’amministrazione comunale insieme all’Erap per venire incontro al disagio abitativo di famiglie fermane o residenti a Fermo con evidenti situazioni di difficoltà sociale.



L’impegno



«L’operazione fatta con l’Erap in questi anni è stata notevole – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro - sulle case popolari la prerogativa è dell’Erap ma il Comune con assegnazioni e bandi va incontro a situazioni difficili. Siamo soddisfatti di ripartire con le nuove assegnazioni dopo le 120 fatte nel passato triennio, l’edilizia popolare è prerogativa dell’Erap, che voglio ringraziare a partire dal Presidente fermano Saturnino Di Ruscio, cerchiamo di continuare questa collaborazione per arginare un problema che oggi si sta sentendo in maniera ancora più marcata». Sempre in tema di edilizia residenziale sociale nei giorni scorsi la giunta comunale ha deliberato la riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio, ex sede di Polizia Stradale e Croce Rossa, di proprietà comunale in via Graziani 71, finalizzato, nell’ambito del programma del Piers (Programma intergrato di edilizia residenziale e sociale), alla realizzazione di 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp).

Il progetto

Progetto che prevede, oltre alla realizzazione degli alloggi anche il recupero delle aree a verde e la creazione di spazi aperti alla fruizione, l’individuazione del piano terra per lo svolgimento di funzioni sociali aperte al condominio ed alla comunità di quartiere. Lavori che saranno finanziati con il contributo, a seguito della partecipazione del Comune ad un bando regionale, di un 1 milione e 731mila euro proprio per recuperare l’immobile, cui si sono aggiunti 400mila euro di fondi comunali. Sarà, inoltre, oggetto di interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico anche l’immobile dell’ex scuola Sacri Cuori cui sono stati assegnati 1.114.200 euro, che pure verrà destinato ad ospitare alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il Comune è il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi, l’Erap invece curerà la progettazione e la direzione dei lavori.