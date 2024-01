Donna investita e uccisa dal treno Freccia Rossa sui binari della stazione di Senigallia. Caos e ritardi su tutta la linea ferroviaria

SENIGALLIA - Una donna è stata investita da un Freccia Rossa all'interno della stazione dei treni di Senigallia. Si tratta del FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25) attualmente fermo a Senigallia dalle ore 11.37. Al momento non si conosce né l'identità della morta né la dinamica dei fatti. Seconda una testimonianza - non ancora confermata - poco prima la donna sarebbe stata vista parlare al telefono. È stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali visto l'accaduto potrebbero registrare ritardi.

Il dettaglio dei treni

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa ad Ancona. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00).

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55) oggi termina la corsa a Pesaro. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40).

+++ Notizia in aggiornamento